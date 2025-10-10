قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
عزة عاطف

أطلق مكتب التحقيق في العيوب التابع للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا واسع النطاق في نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) من تسلا، يشمل 2.88 مليون سيارة مزودة بهذه التقنية.

سبب استدعاء سيارات تسلا 

يهدف التحقيق إلى تحديد مدى تكرار مخالفات النظام لقوانين المرور وما إذا كانت تشكل خطرًا على السلامة العامة، بعد تلقي أكثر من 50 تقريرًا عن حوادث وانتهاكات، بعضها تسبب في إصابات مباشرة.

ورغم الاسم التسويقي الجريء، إلا أن نظام FSD مصنف كمستوى قيادة ذاتية من المستوى الثاني، أي أنه لا يزال يتطلب وجود سائق منتبه قادر على التدخل في أي لحظة. 

وأكدت الإدارة أن السائق "يظل مسئولًا مسؤولية كاملة عن القيادة والامتثال لقوانين المرور".

وفقًا لتقارير NHTSA، تركزت الحوادث في سيناريوهين أساسيين:

  • تجاوز الإشارات الحمراء أو إشارات التوقف.
  • القيادة في الاتجاه المعاكس أو عبور خطوط المسار المزدوجة.

في 6 حوادث مؤكدة، تجاهلت مركبات تسلا الإشارة الحمراء ما أدى إلى تصادمات تقاطع، نتج عنها إصابات في 4 منها. 

كما تم تسجيل 22 بلاغًا عن سيارات دخلت المسارات القادمة أو حاولت القيادة في الاتجاه الخاطئ، وأحيانًا دون منح السائق وقتًا كافيًا للتدخل.

يتعاون مكتب التحقيق ODI مع شرطة ولاية ماريلاند وهيئة النقل المحلية، بعد وقوع حوادث متعددة في موقع واحد بمدينة جوبا. 

وتعتقد السلطات أن تسلا أجرت تعديلات محدودة لمعالجة المشكلة في ذلك التقاطع فقط.

ستبحث الإدارة أيضًا ما إذا كان النظام يوفر تحذيرات كافية للسائقين عند اتخاذ قرارات غير متوقعة، إضافة إلى تحليل مدى دقة النظام في اكتشاف إشارات المرور وعلامات المسار.

أفاد التقرير بأن الحكومة على علم بـ 58 حادثًا مرتبطًا بـ FSD، نتج عنها 23 إصابة و14 حادث حريق، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

تسلا سيارات ذاتية القيادة سيارات كهربائية سلامة المرور سيارات تسلا

