قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
اتحاد المنتجين: لدينا دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات.. ونصدر للخارج
الخطيب يخضع لفحوصات طبية في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

شريف سليمان
شريف سليمان
شريف سليمان

في عالمٍ يُفترض أنه تحكمه القوانين الدولية، وتحميه المواثيق الأممية، وتضبط إيقاعه أعراف الدبلوماسية، يظهر “البلطجي” فجأة بلا قناع، متحررًا من كل قيد، لا يعترف إلا بمنطق القوة، ولا يرى في الدولة إلا كيانًا هشًا إذا لم يمتلك أنيابه.

ما نشهده اليوم من سلوك أمريكي متغوّل، بلغ حد التهديد الصريح باعتقال رؤساء دول، والتعامل مع سيادة الدول وكأنها شقق مفروشة في حيّ خاضع للنفوذ، ليس سوى تجسيد فجّ لبلطجة سياسية مكتملة الأركان، تقودها إدارة لا تعبأ بقانون دولي ولا بميثاق أممي ولا حتى بأبسط قواعد الاحترام بين الدول.

إن ما يُثار بشأن ملاحقة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومحاولات تجريده من حصانته، والتلويح بمحاكمته خارج إطار أي شرعية دولية، يكشف حجم الانحدار الذي وصلت إليه السياسة الأمريكية في عهد دونالد ترامب، حيث تحوّل الرئيس الأمريكي من قائد دولة عظمى إلى زعيم عصابة سياسية يدير العالم بعقلية “الكاوبوي” لا بعقل الدولة.

ترامب… حين تتحول الدولة إلى قبضة

لم يكن ترامب يومًا معنيًا بالقانون الدولي، ولا بحقوق الإنسان، ولا بحرمة السيادة الوطنية. منذ اللحظة الأولى، أعلنها صراحة: “أمريكا أولًا”، لكن الترجمة العملية لهذا الشعار كانت:
القوة أولًا… والحق لمن يملكها.

فرض العقوبات، تهديد الانقلابات، خنق الشعوب اقتصاديًا، استخدام القضاء كسلاح سياسي، والتعامل مع الرؤساء المنتخبين كـ”مجرمين محتملين”… كل ذلك لم يكن استثناءً، بل سياسة ممنهجة.

وهنا، لا يعود السؤال: ماذا تفعل أمريكا؟
بل: من يوقف هذا الانفلات؟

الصمت العالمي… شراكة في الجريمة

الأخطر من البلطجة ذاتها، هو هذا الصمت العالمي المريب.
أين الأمم المتحدة؟
أين مجلس الأمن؟
أين دعاة النظام العالمي القائم على القواعد؟

لم نسمع بيانًا غاضبًا، ولا جلسة طارئة، ولا حتى قلقًا دبلوماسيًا.
وكأن العالم اعتاد أن تكون أمريكا فوق المحاسبة، وخارج أي مساءلة.

وهنا تتعرّى المنظمات الدولية، وتسقط الأقنعة عن من باعونا وهم “حقوق الإنسان” و”الحرية” و”العدالة الدولية”.

ازدواجية فجة… ووقاحة أخلاقية

هذه المنظمات نفسها لم تكن يومًا صامتة حين تعلق الأمر بمصر.
تقارير لا تنتهي.
بيانات إدانة جاهزة.
تحريض سياسي مغلف بلغة حقوقية.

لكن حين     تُقصف غزة بلا رحمة
    •    يُقتل الأطفال والنساء على الهواء مباشرة تُفرض الحصارات الجماعية و     تُهدد سيادة الدول علنًا
يختفي الصوت…
وتصاب الضمائر بالخرس.
أي نفاق هذا؟
وأي منظومة قيم تُدار بهذا القدر من الانتقادات
فما حدث في غزة ليس مجرد عدوان، بل شهادة وفاة أخلاقية للنظام الدولي.
أمريكا ليست فقط داعمًا سياسيًا، بل شريكًا مباشرًا، بالمال والسلاح والغطاء الدبلوماسي.

وهنا يتضح المشهد كاملًا:
من يملك القوة، يملك الرواية.
ومن يملك الرواية، يدفن الضحايا تحت صمت العال
وسط هذا الخراب، تتردد كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كتحذير استراتيجي لا كشعار عاطفي
العفي… محدش يقدر يأكل لقمته.”

لم تكن جملة عابرة، بل تشخيصًا دقيقًا لعالم لا يعترف إلا بالقوة، ولا يحترم إلا من يستطيع الدفاع عن نفسه.

ما نراه اليوم يؤكد أن القانون وحده لا يكفي و الأخلاق وحدها لا تحمي و النوايا الحسنة لا تردع البلطجية
القوة وحدها… هي لغة هذا العصر.

الخلاصة: أنا والبلطجي

هذا المقال ليس دفاعًا عن نظام، ولا تبريرًا لأخطاء، بل صرخة وعي.
العالم لم يعد ساحة عدالة، بل حلبة صراع.
ومن يراهن على القانون دون قوة، كمن يواجه بلطجيًا بورقة شكوى.

ترامب لم يبتدع البلطجة، لكنه خلع عنها القفاز، وقال ما لم يجرؤ غيره على قوله:
القوة تصنع الحق.

ويبقى السؤال الأخطر:
هل نتعلم الدرس؟
أم ننتظر دورنا في غرفة النوم؟

الدبلوماسية القوانين الدولية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط لص بطاريات الدراجات النارية بسوهاج

المتهم

القبض على قائد توكتوك تعدى على سائق بســ.لاح أبيض في الشرقية

المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق

بعد تعيينه في مجلس النواب.. السيرة الذاتية لـ المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد