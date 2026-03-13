قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظتى شمال وجنوب سيناء وذلك بحضور عددا من أعضاء مجلس النواب وممثلى المجتمع المدني.

ونقل اللواء أح هشام فتحى شندى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل سيناء.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء والتعاون المستمر مع كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة بكافة ربوع سيناء.

وأعرب شيوخ القبائل عن تقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية الوطن فضلا عن دورها فى تقديم كافة أوجه الدعم لانجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربط القوات المسلحة بأهالى سيناء بإعتبارهم نسيج وطنى واحد.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أهالى سيناء.