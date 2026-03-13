بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

انتقد عامر العمايرة الخبير التحكيمي قرعة مباريات الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب العمايرة من خلال حسابها الشخصي اكس :" ‏الزمالك أو المصرى لو صعدوا إلى نهائى كأس الكونفدرالية

‏مفيش لهم مباريات فى الدورى بين مباراتى النهائى

‏عكس الأهلى وبيراميدز لو صعدوا إلى نهائى دورى أبطال هيكون هناك مباراة بالدورى بين مباراتى النهائى.

‏فعلا ذكاء إصطناعى صحيح يا أستاذ طه.



يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي في لقاء مرتقب ضمن الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، مما يسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة الترجي التونسي يوم 15 مارس الجاري ضمن منافسات مباراة الذهاب لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.