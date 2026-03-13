قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
أول تعليق من حمزة عبد الكريم على تأهل فريقه إلى نهائي كأس الملك
مصطفى بكري يناشد الحكومة: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة ورفع المعاناة عن أصحابها
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. وروجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية
قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقفها
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر رمانة ميزان الشرق الأوسط
مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه لمغربية الصحراء ويؤكد وحدة أراضي المغرب
الأهلي يبدأ استعداداته في تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. وروجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ارتفاع أسعار الوقود في مصر ينعكس سريعًا على أسعار السلع في الأسواق، حيث يشهد السوق موجة زيادات في أسعار العديد من المنتجات.

روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
وجّه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة روجينا، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “ايه حكاية القلم اللي ضربتهولك غادة عبد الرازق في التصوير؟"، لتجيب الفنانة روجينا، قائلة “ده كان تمثيل".

مفتي الديار المصرية: الله سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الله سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترفق بالسيدة عائشة.

ترامب: منتخب إيران مرحب به في كأس العالم.. ولا أعتقد أن وجوده مناسب حفاظا على سلامته
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن منتخب إيران لكرة القدم مرحب به في كأس العالم لكنني لا أعتقد أن وجوده هناك مناسب حفاظا على سلامته، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

مها أبو بكر: منع الأب من رؤية أبنائه قد يعرض الأم للحبس ورفع الحضانة

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن السيدة التي تمنع زوجها من رؤية أولاده قد تتعرض لعقوبات، منها دفع تعويض مدني.

علي جمعة: زكاة الفطر واجبة لتعزيز التكافل والمساواة بين الناس

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن زكاة الفطر واجبة على كل من يملك قوت يومه أكثر من حاجته.

قصة كفاح أم مع ابنها المريض .. ودعم إنساني من مؤسسة أبو العينين
كشفت أم سليمان عن تفاصيل رحلتها الصعبة مع ابنها البالغ من العمر 14 عامًا، والذي يعاني من إعاقة حركية منذ ولادته ويعتمد على كرسي متحرك.

حودة بندق يفكر في الاعتزال: الغناء حرام وأبحث عن مشروع خاص بعيدًا عن الوسط الفني
كشف مطرب المهرجانات حودة بندق عن تفكيره المستمر في الاعتزال والابتعاد عن الغناء، مشيرًا إلى أنه يميل للاعتقاد بأن الغناء قد يكون حرامًا، لكنه شدد على أنه ليس مختصًا في الفتاوى الشرعية. 

بقالي سنة مشترتش لحمة.. «حياة كريمة» تهدي رجلا مسنا 20 ألف جنيه

وقال الرجل المسن: "أنا مش بندم على أي حاجة بطلعها لله، وأنا عندي 5 عيال وعليا ديون 3000 جنيه".

وأضاف: "أنا بقالي سنة مشترتش لحمة خالص.. ومعايا بضاعة بحوالي 2000 جنيه".

ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
كشفت ربى أغا، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من عمّان، تفاصيل ليلة وصفتها بالصعبة، بعد تصاعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية بكثافة، الأمر الذي تسبب في شعور المواطنين بهزات وارتجاجات داخل منازلهم، رغم توقف صفارات الإنذار بعد الساعة الواحدة فجرًا

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

