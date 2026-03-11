عمال نظافة من بني سويف: نعمل من الصباح حتى المساء لأجل أولادنا

أكد عدد من عمال النظافة من محافظة بني سويف، منهم محمد عبد الرازق وجمعة وحسن، أنهم يعملون من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً لكسب لقمة العيش وتوفير مستقبل أفضل لأطفالهم.

وأوضح العمال، خلال لقاء لهم لبرنامج “ساعة الفطار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنهم يكتفون بما كتبه الله لهم ويستفيدون من موائد الرحمن خلال رمضان، مشيرين إلى رضاهم بما لديهم.

وخلال برنامج "ساعة الإفطار"، تناول الإعلامي هاني النحاس الإفطار مع العمال، وقدم لهم كرتونة رمضان الغذائية وجائزة مالية مقدمة من قناة صدى البلد ومؤسسة أبو العينين الخيرية، تكريمًا لجهودهم اليومية.