أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

بدأ منذ قليل عزاء والد الشاعر خالد تاج الدين بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي.

وحرص على الحضور كل من النجوم: مصطفى حجاج ، عمرو مصطفى ، وليد سعد ، تامر حسين ، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد والمنتج محسن جابر والمنتجة الاء لاشين.

وفاة والد الشاعر الغنائي خالد تاج الدين

أعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد تاج الدين، في منشور: "البقاء لله والدي في ذمة الله والعزاء على المقابر ان شاء الله".

وكان قد أعرب الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي حققتها أغنية "2 قهوة" بصوت النجم هيثم شاكر، والتي جاءت كتتر لمسلسل “2 قهوة”.

وأوضح تاج الدين أن الأغنية تُعد أول تعاون يجمعه بهيثم شاكر، معبّراً عن اعتزازه بالعمل مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى، وعلى رأسهم الملحن وليد سعد والموزع أحمد عادل.

وأضاف الشاعر أنه يحرص دائماً على تقديم أعمال تمسّ الجمهور وتلامس مشاعر الناس، مؤكداً أن هذا الخط هو ما يميّز اختياراته الفنية خلال مسيرته .