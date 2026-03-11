قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثغرة خطيرة تفتح الباب لاختراق ملايين الهواتف حول العالم.. ما القصة؟
«القومي للمرأة»: مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات | صور
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
ديني

فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر

ليلة القدر
ليلة القدر
أحمد سعيد

ليلة القدر من أعظم الليالي في شهر رمضان المبارك، فهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، وجعل الله تعالى ليلة القدر خيرا من ألف شهر كما ورد في القرآن الكريم، ويحرص المسلمون في العشر الأواخر من رمضان على الاجتهاد في العبادة والقيام والدعاء من أجل إدراك فضل ليلة القدر ونيل مغفرة الله ورحمته. 

ويبحث كثيرون عن علامات ليلة القدر وأفضل الأعمال في ليلة القدر والأدعية المستحبة في ليلة القدر لما لها من فضل عظيم وأجر مضاعف، وفي السطور التالية نتعرف على فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها.

فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الأوقاف أن ليلة القدر من أعظم الليالي في شهر رمضان المبارك، فهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم.

وعن ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول فضل ليلة القدر ما جاء عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: طمَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه".

وكان صلى الله عليه وسلم حيث أمته على تحري واغتنام فضل ليلة القدر فقد جاء عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ : أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: “أُريتُ ليلَةَ القدْرِ، ثُمَّ أيقظَنِي بعضُ أهلِي فنُسِّيتُها؛ فالْتَمِسوها في العَشرِ الغَوابِرِ”.

وقد أخبرنا الله عز وجل عن فضل ليلة القدر في قوله تعالى “إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ” فهي ليلة أنزل فيها القرآن الكريم وهي خير من ألف شهر.

علامات ليلة القدر

وكشفت وزارة الأوقاف عن علامات ليلة القدر قائلة إن ليلة القدر لها سكينة تفيض على ملكوت الأرض، وجمالاً روحانيًّا يملأ جوانب النفس ، ومن علاماتها:

  1. من علامات ليلة القدر أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها: عن زر بن حبيش قال: "سألت أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها" [مسلم (٧٦٢)].
  2.  ليلة القدر هي طلقة لا برد فيها ولا حر: فعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلِقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً» [مختصر قيام الليل وقيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي (١/‏٢٥٨)].
  3. الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى في ليلة القدر : عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال عن ليلة القدر: «إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى» [أحمد (١٠٨٨٥)]. 

موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

ليلة القدر تكون في إحدى الليالي الوترية وهي الأوقات التي يحرص فيها المسلم على الاجتهاد في العبادة والدعاء وقيام الليل .

وقد مضى يوم واحد من الليالي الوترية في مصر وهو يوم 21 رمضان ويتبقى الأيام الآتية:  

  • ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.
  • ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.
  • ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.
  • ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

أهم الأعمال التي تدر بها فضل ليلة القدر

١- صلاة القيام.
٢- الصدقة ولو بالقليل
٣- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى
٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل 
٥- الإكثار من تلاوة القرآن وفهم معانيه.
٦-   التهجد في الليل.
٧- الدعاء بإلحاح.
٨- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

