عميد كلية الطب ببني سويف يتفقد أعمال التجديدات بقسمي الصدرية والجراحة بالمستشفى الجامعي

تفقد الدكتور هاني حامد دسوقي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببني سويف ، بجولة تفقدية موسعة داخل أروقة المستشفى الجامعي، رافقه خلالها الأستاذ الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وهناء شعبان، مدير التمريض بالمستشفيات الجامعية.

واستهل العميد والوفد المرافق له الجولة بزيارة قسم الصدرية، حيث اطلعوا على سير العمل بالتجديدات الجارية بالقسم عن كثب.

وشدد الدكتور هاني دسوقي خلال الجولة على ضرورة السرعة في الانتهاء من أعمال التجديد وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتهيئة بيئة عمل ملائمة للكوادر الطبية والتمريضية.

كما شملت الجولة تفقد قسم الجراحة، حيث تابع معالي العميد عن كثب أعمال التطوير والتجديد الجارية هناك، للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من سير العمل بمختلف الاقسام المختلفة



