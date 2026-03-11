بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسين حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر

أمَّ المصلين في صلاة العشاء بالجامع الأزهر الشريف الطالب الحسين حسام، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة العنكبوت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الشيخ محمد علاء الدين قارئًا برواية السوسي عن أبي عمرو البصري من سورة الأحزاب، وشاركه في الإمامة الشيخ رضا السويفي قارئًا برواية خلف عن حمزة الكوفي من سورة الأحزاب، وشاركهما الطالب الشيخ عبد الله عمار، قارئًا برواية روح عن يعقوب الحضرمي من سورة سبأ، في مشهد يعكس عناية الأزهر الشريف بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

وشهد الجامع الأزهر في الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان المبارك توافدًا كبيرًا من جموع المصلين الذين ملأوا أروقته وساحاته العامرة، لإحياء ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل، في أجواء إيمانية مليئة بالخشوع والسكينة.

وحرص المصلون على اغتنام هذه الليالي المباركة التي تُرجى فيها ليلة القدر، حيث ارتفعت الأكف بالدعاء، وتعالت تلاوات القرآن في رحاب الأزهر الشريف، قبلة العلم والعلماء، طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعمَّ الخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.



