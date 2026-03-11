قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة تضرب بعض المناطق غدا
إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا
الدفاع البحرينية: اعترضنا ودمرنا أكثر من 100 صاروخ و170 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 23 رمضان في الحرمين الشريفين
تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو
الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
ترامب: متقدمون في الحرب على إيران.. ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء»: مضيق هرمز يقع بلا شك تحت إدارة إيران
انتصار قانوني جديد.. القضاء يحسم أزمة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر
وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع آمن وتنويع مصادر القمح لمواجهة تداعيات الحروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسين حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر

الطالب الحسين حسام
الطالب الحسين حسام
محمد صبري عبد الرحيم

أمَّ المصلين في صلاة العشاء بالجامع الأزهر الشريف الطالب الحسين حسام، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة العنكبوت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.


فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الشيخ محمد علاء الدين قارئًا برواية السوسي عن أبي عمرو البصري من سورة الأحزاب، وشاركه في الإمامة الشيخ رضا السويفي قارئًا برواية خلف عن حمزة الكوفي من سورة الأحزاب، وشاركهما الطالب الشيخ عبد الله عمار، قارئًا برواية روح عن يعقوب الحضرمي من سورة سبأ، في مشهد يعكس عناية الأزهر الشريف بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

وشهد الجامع الأزهر في الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان المبارك توافدًا كبيرًا من جموع المصلين الذين ملأوا أروقته وساحاته العامرة، لإحياء ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل، في أجواء إيمانية مليئة بالخشوع والسكينة.

آلاف المصلين يؤدون التراويح 

وحرص المصلون على اغتنام هذه الليالي المباركة التي تُرجى فيها ليلة القدر، حيث ارتفعت الأكف بالدعاء، وتعالت تلاوات القرآن في رحاب الأزهر الشريف، قبلة العلم والعلماء، طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

الطالب الحسين حسام
الطالب الحسين حسام
الشيخ محمد علاء الدين

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعمَّ الخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية.

الشيخ محمد علاء الدين
الشيخ محمد علاء الدين
الشيخ محمد علاء الدين

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.


 

الحسين حسام الطالب الحسين حسام شيخ الأزهر صلاة التراويح الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

أكاديمية البحث العلمي

التعليم العالي: أكاديمية البحث العلمي تقود شراكة مصرية إيطالية لدعم الابتكار بالقطاع الزراعي

المستشارة أمل عمار تجتمع بنائبة رئيس اتحاد نساء عموم الصين

المستشارة أمل عمار تجتمع بنائبة رئيس اتحاد نساء عموم الصين لبحث التعاون

رئيسة المجلس القومي للمرأة عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

دعم جهود تمكين المرأة.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي بوزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن

بالصور

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد