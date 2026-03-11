مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية

أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل، أن أوروبا اتخذت إجراءات لتوفير الطاقة مشابهة لتلك التي اتخذتها مصر.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية بدأت في ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بطرق مختلفة.

وخلال مداخلة في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح يوسف أن أوروبا قامت بتقليل استهلاك الطاقة بشكل عام، خصوصًا في مجال الإنارة، وذلك بسبب الأوضاع الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأضاف أن المواطن في أوروبا يدفع حاليا 44% من دخله مقابل الطاقة، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 56% مؤخرًا. كما أكد أن أسعار الغاز المسال شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 43%.