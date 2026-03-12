حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي

حذفت البلوجر رنا أحمد "الاستوري" الخاصة التي تحدثت فيها عن تفاصيل علاقتها بمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر؛ بعد أن أكدت أن العلاقة بينهما لم تكن مجرد معرفة عابرة؛ بل وصلت- بحسب قولها- إلى ارتباط وزواج بشكل سري والتي أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

زواج الشناوي

وكتبت البلوجر رنا أحمد عبر "ستوري" على إنستجرام: "أنا سكت فترة طويلة احترامًا لنفسي، لكن كفاية لحد كده، مع إني كنت بشوف كومنتات سلبية وناس بتهاجمني".

وأضافت: 'قررت أتكلم وأوضح الحقيقة اللي حصل بيني وبين محمد الشناوي ما كانش مجرد تعارف أو كلام عادي، الموضوع وصل لارتباط وزواج بشكل سري، وعمر صاحبه كان شاهد على كل حاجة، وشاهد على زواجنا، وشاهد على وساخته، أنا وافقت على الكلام ده؛ لأني صدقته لما قال لي وأكد لي إنه بعد فترة من زواجنا هو هيعلن عني، وبعد فترة الأمور اتغيرت، وبدأ يحصل ضغط عليا؛ عشان أفضل ساكته وما أتكلمش"

وتابعت: 'ولما قولت إني ممكن أكشف الحقيقة؛ تم تهديدي إنهم هيرفعوا عليّا قضية تشهير، وبعد ما شافوا إني مصممة على قراري بعت لي شخص اسمه كريم رزق، مدير السوشيال ميديا السابق في النادي الأهلي وصاحبه عموما، وعرض عليا فلوس مقابل إني أسكت وما أتكلمش".

وأوضحت: 'أنا محتفظة بكل الرسائل والفيديوهات من إنستجرام وواتساب اللي تثبت كلامي ده، وهنزلها كلها، وأنا ما بقولش الكلام ده عشان أعمل مشاكل أو ألفت الانتباه، لكن عشان أوضح الحقيقة وأدافع عن نفسي بعد كل اللي حصل، ولو اضطر الأمر؛ هعرض كل الأدلة بالطريق القانوني؛ عشان حقي يظهر قدام الناس، وأنا كلمت المحامي بتاعي وهرفع قضية، والإجراءات بتتم، وهاخد كل حقوقي".

واختتمت: 'وأنا عندي استعداد أفصح وأنزل كل حاجة تخص وساخته، بس من ستر عبدًا ستره الله يوم القيامة، وأنا هستكفي بالستوري دي".

يُذكر أن محمد الشناوي كان قد انفصل عن زوجته السابقة منة عصام قبل نحو 5 سنوات، بعد زواج دام أكثر من 11 عامًا.