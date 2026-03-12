الدفاع المدني البحريني يواصل مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق

أعلن الدفاع المدني البحريني مواصلة مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق، وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي ومنذ بدء الهجمات الإيرانية على المملكة، اعترضت ودمرت 108 صواريخ و177 طائرة مسيرة.

وقالت القيادة العامة إن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت القيادة العامة بالمواطنين التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام.

كما دعت في بيانها إلى عدم تناقل الإشاعات مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.