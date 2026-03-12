لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

يمكن أن يسبب الحليب والأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز مثل الجبن والآيس كريم الغازات والانتفاخ لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز.



تشير التقديرات إلى أن نحو 70% من البالغين حول العالم لا ينتجون كميات كافية من إنزيم اللاكتاز، وهو إنزيم معوي يساعد على تكسير سكر الحليب.

وعند غياب هذا الإنزيم، لا يستطيع الأمعاء الدقيقة امتصاص اللاكتوز، فيمر غير مهضوم إلى القولون حيث تقوم البكتيريا بتخميره، مما يؤدي إلى تكوّن الغازات.



ورغم أن منتجات الألبان قد تسبب الانزعاج لبعض مرضى القولون العصبي،فإن الزبادى غالبًا ما يكون استثناءً؛ إذ إن البكتيريا النافعة الموجودة فيه تساعد على تكسير اللاكتوز، مما يقلل احتمالية حدوث الغازات.

المصدر..DailyMedicalinfo