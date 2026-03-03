لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

يعاني مرضى القولون العصبي من تحدٍ خاص خلال شهر رمضان، إذ إن ساعات الصيام الطويلة يتبعها أحيانًا إفطار ثقيل ومليء بالمقليات والتوابل، ما يسبب انتفاخًا وتقلصات قد تفسد أجواء الشهر.

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

لذلك يحتاج مريض القولون إلى خطة إفطار خفيفة ومتوازنة تساعده على استعادة طاقته دون إرهاق الجهاز الهضمي.

فيما يلي أفكار عملية لإفطار مريح وآمن لمرضى القولون في رمضان، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أولًا: ابدأ بطريقة صحيحة

يفضل كسر الصيام بـ:

تمرة واحدة فقط

كوب ماء فاتر أو دافئ

شوربة خفيفة مثل شوربة الخضار المهروسة أو شوربة الشوفان

تجنب العصائر المثلجة والمشروبات الغازية لأنها تزيد التقلصات والانتفاخ.

أطباق رئيسية خفيفة على القولون



1. أرز أبيض مع صدر دجاج مشوي

وجبة بسيطة وسهلة الهضم، خاصة إذا تم تتبيل الدجاج بتوابل خفيفة مثل الكمون والكركم دون فلفل حار.

2. بطاطس مسلوقة أو مهروسة

البطاطس المسلوقة لطيفة على المعدة، خاصة إذا تم تناولها بدون زبدة ثقيلة أو صوصات دسمة.

3. سمك مشوي أو مطهو على البخار

الأسماك البيضاء مثل الفيليه سهلة الهضم وتحتوي على أحماض دهنية مفيدة دون إثقال المعدة.

4. كوسة أو جزر مطهو على البخار

الخضروات المطهية أفضل من النيئة لمرضى القولون لأنها تقلل الغازات.

أطعمة يفضل تجنبها

المقليات سمبوسك، بطاطس مقلية

البقوليات الثقيلة على الإفطار مثل الفول والعدس بكميات كبيرة

الملفوف والقرنبيط

الأطعمة الحارة أو كثيرة الثوم

الحلويات الدسمة مباشرة بعد الإفطار

ماذا عن السلطة؟

يمكن تناول سلطة بسيطة لكن يفضل:

تقليل البصل النيئ

تجنب الخل الزائد

التركيز على الخيار والجزر والخس بكميات معتدلة

أفكار سريعة لوجبة متكاملة

نموذج إفطار مريح للقولون:

تمرة + ماء

شوربة كوسة أو شوفان

أرز أبيض + دجاج مشوي

زبادي طبيعي

الزبادي مهم لأنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تهدئة الأمعاء.

الحلويات.. هل هي ممنوعة؟

ليست ممنوعة تمامًا، لكن:

يفضل قطعة صغيرة فقط

تأجيلها ساعة بعد الإفطار

اختيار أصناف خفيفة مثل المهلبية بدل القطايف المقلية

نصائح ذهبية لمرضى القولون في رمضان