وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

في إطار جهود الدولة لتعزيز فرص التشغيل وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، تواصل وزارة العمل دعمها للباحثين عن وظائف من خلال توفير فرص متميزة بالتعاون مع القطاع الخاص، برواتب تنافسية ومزايا جاذبة، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وربط الكفاءات بالقطاعات الصناعية الواعدة.

وظائف خالية براتب 40 جنيه

وظائف

وأعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل متميزة في مجال الترجمة بإحدى شركات تصنيع الألواح الشمسية، برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه شهريا، وذلك في إطار جهودها لدعم الباحثين عن عمل وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع المهارات اللغوية، مع التركيز على تمكين الشباب وتعزيز اندماجهم في سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإتاحة وظائف حقيقية برواتب ومزايا تنافسية تواكب متطلبات المرحلة الحالية.

تفاصيل وظائف الترجمة

تشمل الوظائف المعلنة مجالات الترجمة للغة الصينية، سواء الترجمة التحريرية أو الفورية، إلى جانب مهام التدقيق اللغوي وإدارة المحتوى ثنائي اللغة، بما يتيح للمتقدمين توظيف مهاراتهم في بيئة عمل احترافية داخل قطاع صناعي واعد.

وظائف

وتوفر الشركة مزايا متعددة، من بينها التأمينات الاجتماعية والصحية، فضلا عن فرص التدريب والتطوير المهني، ما يمنح المقبولين مسارا وظيفيا مستقرا وفرص نمو مستقبلية.

الوظائف المطلوبة والشروط

تتضمن الفرص المتاحة 30 وظيفة مترجم لغة صينية للعمل بشركة إليت سولار لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ومقرها العين السخنة، برواتب تتراوح بين 35 و40 ألف جنيه شهريا.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

الحصول على مؤهل جامعي مناسب.
ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما.
إجادة اللغة الصينية تحدثا وكتابة.

وظائف

كيفية التقديم

يتم التقديم مباشرة بمقر الشركة في العين السخنة – المنطقة الصناعية، حيث تعقد المقابلات يوميا من الساعة التاسعة صباحا، باستثناء يوم الجمعة.

كما يمكن للراغبين سرعة التواصل عبر رقم الهاتف المعلن ضمن تفاصيل الوظيفة.

وتمثل هذه الفرص خطوة مهمة للراغبين في بناء مسار مهني قوي في مجال الترجمة، خاصة مع ما توفره من استقرار وظيفي وحوافز مناسبة. وتدعو وزارة العمل الشباب المؤهلين إلى سرعة التقديم والاستفادة من هذه الفرص التي تعكس التوسع في توفير وظائف نوعية داخل السوق المحلية.

