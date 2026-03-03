وزير النقل يتفقد ورش عربات جبل الزيتون بالإسكندرية | صور

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية بورش جبل الزيتون بمنطقة القباري بالإسكندرية، المتخصصة في إجراء العمرات والتطوير الشامل لجميع أنواع عربات نقل البضائع التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وكان في استقباله المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل لشؤون السكك الحديدية والجر الكهربائي ، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من قيادات الهيئة.

وشملت الجولة المرور على الأقسام المختلفة داخل الورشة التي تُعد إحدى القلاع الصناعية المتخصصة في تنفيذ العمرات بأنواعها المختلفة لعربات نقل البضائع، بمتوسط إنتاجية يصل إلى نحو 150 عربة شهريًا، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للعوارض الجسيمة والطارئة الخاصة بالعربات .

واستمع وزير النقل خلال جولته إلى شرح تفصيلي حول منظومة التطوير الشامل لمختلف طرازات عربات البضائع من بينها ( عربات الصندوق - عربات الهوبر الخاصة بنقل الغلال والبازلت - عربات الصهاريج لنقل السوائل - عربات السطح الخاصة بنقل الحاويات والمركبات - عربات الكشف المفتوح - عربات السبنسة وغيرها) ، والتي تُستخدم في نقل المواد الخام ومتطلبات الإنتاج بمختلف الحمولات عبر شبكة خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، كما تفقد الوزير معرضًا لمنتجات الورشة من المعدات الفنية وقطع الغيار التي تم تصنيعها بالإمكانات الذاتية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتلبية متطلبات الصيانة والتشغيل.

وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة لأعمال الصيانة المستمرة لعربات البضائع وأن يتم تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرات وفقا لقياسات الجودة العالية وضرورة عدم خروج أي عربة من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية لها بما ينعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة، لافتا الى أهمية عمل لجنة تدبير قطع الغيار والتي تتكون من مهندس الورشة المتخصص والملاحظ المتخصص ومسئول الشئون المالية وأن تكون قطع الغيار أصلية.

كما شدد الوزير على ضرورة الدفع بالمهندسين الشباب داخل الورشة لخلق أجيال جديدة من المهندسين المتخصصين في اعمال الدعم الفني لعربات البضائع.

كما أكد المهندس كامل الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم نقل البضائع بالقطارات، لافتا الى خطة هيئة السكك الحديدية لتدبير 1215 عربة نقل بأنواعها المختلفة من خلال مصنع سيماف التابع الهيئة العربية للتصنيع ، بما يسهم في تحقيق اعلى معدلات التشغيل وانتظام سلاسل الامداد وخفض تكلفة النقل بما ينعكس علي الخدمة المقدمة للمواطن المصري، بجانب تخفيف الاعباء عن شبكة الطرق الجديدة وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، وكذلك خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة.

وأضاف أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات وزارة النقل، مشيرا الى انه سبق وأن تم منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي (الغرابلي للاعمال الهندسية - ثرى اية انترناشونال للنقل ) ، بهدف زيادة معدل نقل البضائع بالسكك الحديدية ليصل تدريجيا من 4.5 مليون طن سنوياً عام 2020 /2021 ليصل إلى حوالي 7.5 مليون طن العام الحالي ومخطط وصوله إلى 13 مليون طن سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠.

وأشار إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير قطاع الصيانة والدعم الفني بإعادة تأهيل الورش القديمة وإنشاء ورش جديدة بالتعاون مع الشركات العالمية تجهيزها بأحدث المعدات والعمالة الفنية المدربة ، وحوكمة قطع الغيار وربط جميع الورش بمنظومة الكترونية موحدة، لافتاً الى ان الخطة الشاملة لتطوير الورش، تشمل تطوير (33) ورشة (تم الانتهاء من تطويرها) وإنشاء (11) ورشة جديدة تم الإنتهاء من (8) منها وجار الانتهاء من (3) ورش باعتبار أن تطوير التأمين الفني والورش هو أحد المحاور الـ(7) في تطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل (تطوير الوحدات المتحركة - تطوير البنية الاساسية - تطوير انظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم - تطوير التامين الفني والورش - الارتقاء بالعنصر البشري - تطوير الهيكل التنظيمي - ) تطوير الهيكل المالي.