وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة يوم الثلاثاء ٣ مارس، حيث تناول الاتصال مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة.

تبادل الوزيران الرؤى حول سبل التنسيق المشترك لاحتواء الموقف الراهن، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة العمل الجاد لخفض التصعيد والتوتر، محذراً من التداعيات الكارثية لانزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة.

كما أكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان وكافة الدول العربية الشقيقة إزاء الاعتداءات الأخيرة، مشددا على دعم القاهرة الراسخ لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضي الدول العربية.

وأكد الوزيران أهمية تحلي كافة الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، مع الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن استعادة الاستقرار ومنع اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.