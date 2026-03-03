المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادى الأهلى السابق، بأداء ناصر منسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال مباراة الأبيض أمام بيراميدز مساء الأحد، فى قمة منافسات الجولة العشرين من الدورى الممتاز، والتى جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوى وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد.

وقال محمود أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج «البريمو»عبر فضائية TeN: “أداء ناصر منسى مع الزمالك هذا الموسم، فى تطور مستمر، وبات اللاعب الخيار الأول فى حسابات الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال لقيادة هجوم الأبيض، رغم تواجد الثنائى المحترف، سيف الدين الجزيرى وعدى الدباغ، وأصبح منسى يشكل خطورة كبيرة على أى خط دفاع”.

وختم : "ناصر منسى هو المهاجم الأفضل فى الدورى الممتاز حالياً، ويستحق نظرة من حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى المعسكر المقبل، وأرى أنه الأجدر بقيادة هجوم الفراعنة فى كأس العالم المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً أن حسام حسن ليس لديه قناعة تامة بإمكانيات مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسى، وبالتالى فإن ناصر منسى لديه الفرصة فى قيادة هجوم المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة".