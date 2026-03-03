مها صبري: الزمالك ضيّع فوز تاريخي على بيراميدز وجمهوره دائمًا في الموعد

أكدت مها صبري، مقدمة برنامج حصاد اليوم على قناة الزمالك، أن فريق الزمالك ضيّع أمس فوزًا كان تاريخيًا على بيراميدز، رغم أن أداء الفريق كان أفضل من منافس صرف عليه مليارات.

وأشادت مها صبري بجمهور الزمالك، واصفة إياهم بأنهم دائمًا متواجدون في المدرجات بالكامل دون الحاجة لبيانات من الإدارة، وهو ما يميزهم عن جماهير الفرق الأخرى.

سيف الدين الجزيري

كما أشارت إلى مشهد سيف الدين الجزيري أثناء الإحماء، حيث كان يوجّه زملاءه اللاعبين ويؤكد على الروح العالية بين أفراد الفريق، مؤكدًا أن الاحترافية والانسجام بين اللاعبين شيء لا تجده إلا في الزمالك