بعد الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
لطلاب 3 ثانوي|حمل الآن نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة في 6 مواد
تصعيد صباحي جديد.. حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
فرناس حفظي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالين هاتفيين من  ناديجدا نينسكي، وزيرة الخارجية بجمهورية بلغاريا، و إرفين إبراهيموفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود يوم الاثنين ٢ مارس، وذلك لبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الوخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين تقييم مصر للتطورات في المنطقة، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، تفادياً لاتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى موجة من العنف والصراع يصعب احتواؤها.

كما شدد وزير الخارجية على أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة معاناة شعوب المنطقة، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول وحسن الجوار، وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، ومشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.

