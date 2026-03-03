وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالين هاتفيين من ناديجدا نينسكي، وزيرة الخارجية بجمهورية بلغاريا، و إرفين إبراهيموفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود يوم الاثنين ٢ مارس، وذلك لبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الوخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين تقييم مصر للتطورات في المنطقة، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، تفادياً لاتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى موجة من العنف والصراع يصعب احتواؤها.

كما شدد وزير الخارجية على أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة معاناة شعوب المنطقة، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول وحسن الجوار، وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، ومشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.