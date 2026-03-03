قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية

الحرس الثوري
الحرس الثوري
محمود نوفل


أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية " إيسنا " مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في هجمات أمريكية إسرائيلية.

وفجر اليوم ؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني ، أنه استهدف قاعدة "عريفجان" مقر تواجد مشاة البحرية الأمريكية بالكويت، حيث "أصابت 10 مسيّرات أهدافها بنجاح".

وحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، تشير التوقعات في هذه الموجة من الهجوم إلى "مقتل عدد كبير من جنود مشاة البحرية الأمريكية".

وقال الحرس الثوري في بيانه: "خلال الهجوم بالطائرات المسيرة الذي نفذته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري على أحد مواقع تجمع الإرهابيين الأمريكيين في مدينة "دبي" بالإمارات، كان يتواجد أكثر من 160 من عناصر مشاة البحرية".

وأفادت "فارس" بأنه "وفقا للأخبار الميدانية، فإن القتلى الأمريكيين في هذا الهجوم المركب (طائرات مسيرة وصواريخ) الذي نفذته الوحدات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري، قد تجاوز عددهم 40 قتيلاً، فيما قُدر عدد الجرحى بأكثر من 70 شخصا".

إيران الحرس الثوري أمريكا إسرائيل الكويت قاعدة عريفجان

