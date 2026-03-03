قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين
حزب الله يتبنى إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع رادارات وغرف تحكم في شمال إسرائيل
عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية الكهربائية
نجم الأهلي السابق : الأحمر يستطيع اقتناص لقب الدوري.. والعبرة بالنهاية

علا محمد

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادى الأهلى السابق، على المنافسة المشتعلة فى الدورى الممتاز هذا الموسم بين الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا والأحمر.

وحسم الزمالك قمة الجولة العشرين من الدورى الممتاز لصالحه، بعدما تغلب على بيراميدز بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد من ركلة جزاء، الأحد 1 مارس 2026 على ستاد الدفاع الجوى.

وقال محمود أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج «البريمو»، عبر فضائية TeN: “رغم تواجد الأهلى فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز حتى الآن برصيد 37 نقطة، إلا أننى أثق فى تتويج الفريق باللقب فى نهاية الموسم، وما زالت هناك مباراتين متبقيتين أمام المقاولون العرب ثم طلائع الجيش، بالإضافة إلى مباريات الدور الثانى بأكمله”.

وأضاف “الأهلى قادر على العودة إلى المركز الأول واستعادة مكانه المعتاد فى الفترة المقبلة”.

وختم: "الزمالك يسير بشكل جيد مع معتمد جمال منذ توليه المهمة كمدير فنى للفريق، لكن الأهلى هو من سيتوج باللقب فى نهاية المطاف، والعبرة بالنهاية وليست بالصدارة المؤقتة".

النادى الأهلى السابق محمود أبو الدهب الأهلى الدورى الممتاز الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا الأحمر حسام عبد المجيد

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

مصدومين.. شقيقة محمد صلاح بعد الفيديو المتداول لبناته على تيك توك

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالزيت الحار وأقراص البطاطس

طريقة عمل بلح الشام بمذاق شهي

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

