نجم الأهلي السابق : الأحمر يستطيع اقتناص لقب الدوري.. والعبرة بالنهاية

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادى الأهلى السابق، على المنافسة المشتعلة فى الدورى الممتاز هذا الموسم بين الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا والأحمر.

وحسم الزمالك قمة الجولة العشرين من الدورى الممتاز لصالحه، بعدما تغلب على بيراميدز بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد من ركلة جزاء، الأحد 1 مارس 2026 على ستاد الدفاع الجوى.

وقال محمود أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج «البريمو»، عبر فضائية TeN: “رغم تواجد الأهلى فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز حتى الآن برصيد 37 نقطة، إلا أننى أثق فى تتويج الفريق باللقب فى نهاية الموسم، وما زالت هناك مباراتين متبقيتين أمام المقاولون العرب ثم طلائع الجيش، بالإضافة إلى مباريات الدور الثانى بأكمله”.

وأضاف “الأهلى قادر على العودة إلى المركز الأول واستعادة مكانه المعتاد فى الفترة المقبلة”.

وختم: "الزمالك يسير بشكل جيد مع معتمد جمال منذ توليه المهمة كمدير فنى للفريق، لكن الأهلى هو من سيتوج باللقب فى نهاية المطاف، والعبرة بالنهاية وليست بالصدارة المؤقتة".