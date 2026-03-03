قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يطلب من سكان بعض القرى اللبنانية إخلاء البيوت
النقل تكشف أحدث صور جوية لمشروع محطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض بميناء الدخيلة| صور
صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026
باحث: إسرائيل ستغتنم الفرصة للقضاء على أكبر قدر ممكن من عناصر حزب الله
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة بالقرب من الرياض والخرج
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
اقتصاد

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صبيح

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026 خلال أحدث تحديثات صادرة عن البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليتحرك في نطاق 49 جنيهًا، مع اقتراب سعر البيع في بعض البنوك من مستوى 49.30 جنيه، وفقًا لبيانات التداول المعلنة بالبنوك.

وتراوحت أسعار الشراء بين 49.070 جنيه و49.200 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 49.170 جنيه و49.302 جنيه، في نطاق يعكس زيادة جماعية شبه متزامنة بين أغلب البنوك.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-3-2026 في البنوك (شراء / بيع):

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 49.200 جنيه شراء – 49.232 جنيه بيع

HSBC: 49.200 جنيه شراء – 49.300 جنيه بيع

بنك مصر: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

QNB الأهلي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 49.162 جنيه شراء – 49.302 جنيه بيع

بنك البركة: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 49.070 جنيه شراء – 49.170 جنيه بيع

سجل أعلى سعر شراء عند 49.200 جنيه في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وHSBC، بينما بلغ أعلى سعر بيع 49.302 جنيه في البنك المركزي المصري.

واستقر السعر عند 49.170 جنيه للشراء و49.270 جنيه للبيع في عدد كبير من البنوك، من بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قناة السويس وQNB الأهلي.

وجاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 49.070 جنيه مقابل 49.170 جنيه للبيع، في حين سجل بنك البركة وبنك الكويت الوطني 49.150 جنيه للشراء و49.250 جنيه للبيع.

