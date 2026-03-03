قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

أسعار البنزين
أسعار البنزين
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين والسولار خاصةً بعد الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران وإسرائيل وارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق نتيجة التوترات في مضيق هرمز.

 شهدت محطات الوقود اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 حالة من الاستقرار الكامل في أسعار الوقود، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بتحريك أسعار المنتجات البترولية، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة ومنع تذبذب الأسعار بالنسبة للمواطنين. 
 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر


 

ويأتي هذا التثبيت وفق سياسة حكومية تستهدف تحقيق توازن بين الأسعار والمتغيرات العالمية.

أسعار البنزين اليوم 

جاءت الأسعار الرسمية للوقود اليوم ، كما يلي وفق آخر تحديث معتمد:

سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 17.5 جنيهًا للتر

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

وتؤكد هذه الأسعار حالة الاستقرار الحالية في سوق المحروقات، مع التزام الدولة بتثبيتها لمدة عام كامل رغم التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

وفق البيان الرسمي لوزارة البترول، جاءت أسعار أسطوانة البوتاجاز خلال تعاملات اليوم كما يلي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

وتحرص الحكومة على تثبيت الأسعار بهدف عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار الغاز والنفط.
 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

جاءت أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل وفق البيان الرسمي لوزارة البترول على النحو التالي:

  • الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب

ويهدف هذا النظام الشرائحي إلى تحقيق عدالة اجتماعية لضمان حصول كل الشرائح على الخدمة بأسعار مناسبة للاستهلاك.

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

وفيما يتعلق بالاستخدامات الصناعية، فقد أعلنت وزارة البترول الأسعار التالية:

  • غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
  • غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

وتهدف هذه الأسعار إلى دعم قطاع الصناعة وضمان توفير الطاقة بأسعار مستقرة تمكّن الشركات من استمرارية الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات الأسعار عالميًا.

لماذا تم تثبيت أسعار البنزين لمدة عام كامل؟

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام ليس قرارًا عابرًا، وإنما خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة عالميًا في أسعار النفط.

أسعار البنزين أسعار البنزين والسولار أسعار النفط سعر لتر بنزين 95 سعر لتر بنزين 92 سعر لتر السولار

