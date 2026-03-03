قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة بيجو 206 ‏‏موديل ‏2001 ‏‏‏‏‏.‏

و تعتمد السيارة بيجو 206 ‏‏موديل ‏2001، في النسخة الأكثر انتشارا على محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، يولد قوة تصل إلى 75 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 120 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة يدوي (مانيوال) بـ 5 سرعات أو أوتوماتيك بـ 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 170 كم/ساعة.

تتميز السيارة بيجو 206 ‏‏موديل ‏2001، بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بمعدل يقترب من 6.6 لتر لكل 100 كم، أما من حيث الحجم، فهي سيارة "سوبر ميني" بطول إجمالي يبلغ 3.83 متر، وعرض 1.65 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.44 متر، مما يجعل وزنها خفيفا يتراوح حول 950 كجم فقط.

تأتي السيارة بخزان وقود سعة 50 لترا، ومساحة تخزين خلفية (شنطة) تبلغ 245 لترا، يمكن زيادتها عند طي المقاعد الخلفية، تعتمد في نظام التعليق الأمامي على "ماكفرسون" لضمان الثبات، مع فرامل ديسك أمامية، وتتوفر في الفئات الأعلى بمزايا مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) ووسائد هوائية أمامية.

وعن سعر السيارة بيجو 206 ‏‏موديل ‏2001‏‏، فياتي بمتوسط 180 الف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

