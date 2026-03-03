جيش الاحتلال يعترض طائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من لبنان

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من لبنان.

وكانت إسرائيل شنت غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وأعلن مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 52 وإصابة أكثر من 150.

و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، إن إيران تبني مواقع نووية جديدة كانت ستصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، ما حتّم توجيه ضربات عاجلة ضدها.

وصرّح نتنياهو لشبكة فوكس نيوز قائلا: "لقد بدأوا ببناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية البالستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر".

وأضاف: "لو لم يُتخذ أي إجراء الآن، فلن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء في المستقبل".

وتوقع نتنياهو، الإثنين، سقوطا وشيكا للنظام الحالي في طهران، قائلا إن اليوم "يقترب" كي "يتخلص الشعب الإيراني الباسل من نير الاستبداد".