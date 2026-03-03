مسلسل الكينج الحلقة 14.. زواج محمد عادل إمام وبسنت شوقى وصدمة ميرنا جميل

شهدت احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث المفاجأة، والتى من ابرزها زواج حمزة (محمد عادل إمام) من مريم (بسنت شوقى) وصدمة زوجته هدية (ميرنا جميل) التى فجأته بعد ان تتبعت تليفونه وتدخل فى حالة انهيار وتعود لمنزلها.

مشادة كلامية بين زمزم(حنان مطاوع) وشقيقها حمزة وتخبره بأنها ستتبرأ منه للأبد .

تواجه زمزم زوجة ابيها عايدة (انتصار) بعد ان تأكدت انها سرقت المبلغ المالي الذى يملكه حمزة والذى كان يتواجد فى غرفة زمزم ولكنها ترفض أن تسترجعه مرة أخرى.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية