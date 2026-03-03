استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات



نقلت وكالة بلومبرج عن شركة أمازون أنه تم استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها في الإمارات بمسيرات.

وبالأمس ؛ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها اعترضت 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ كروز و148 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الهجمات التي شنتها إيران على الإمارات منذ يوم السبت الماضي إلى 174 صاروخًا باليستيًا و8 صواريخ كروز و689 طائرة مسيرة، ما يجعلها الدولة الخليجية الأكثر استهدافًا من قبل طهران.

وأوضحت الإمارات أنها اعترضت 161 صاروخًا باليستيًا، وسقط 13 منها في البحر، و645 طائرة مسيرة، وسقطت الـ44 المتبقية داخل أراضيها، بالإضافة إلى جميع صواريخ كروز الثمانية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 68 آخرين، بحسب الوزارة.

وتمثل هذه الاعتراضات نسبة نجاح تتجاوز 90%، مدعومة بمنظومة الدفاع الجوي الإماراتية المتطورة "ثاد" (THAAD) إلى جانب صواريخ باتريوت الأمريكية.

