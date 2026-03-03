قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين
حزب الله يتبنى إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع رادارات وغرف تحكم في شمال إسرائيل
عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية الكهربائية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات

نقلت وكالة بلومبرج عن شركة أمازون أنه تم استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها في الإمارات بمسيرات.

وبالأمس ؛ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها اعترضت 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ كروز و148 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الهجمات التي شنتها إيران على الإمارات منذ يوم السبت الماضي إلى 174 صاروخًا باليستيًا و8 صواريخ كروز و689 طائرة مسيرة، ما يجعلها الدولة الخليجية الأكثر استهدافًا من قبل طهران.

وأوضحت الإمارات أنها اعترضت 161 صاروخًا باليستيًا، وسقط 13 منها في البحر، و645 طائرة مسيرة، وسقطت الـ44 المتبقية داخل أراضيها، بالإضافة إلى جميع صواريخ كروز الثمانية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 68 آخرين، بحسب الوزارة.

وتمثل هذه الاعتراضات نسبة نجاح تتجاوز 90%، مدعومة بمنظومة الدفاع الجوي الإماراتية المتطورة "ثاد" (THAAD) إلى جانب صواريخ باتريوت الأمريكية.
 

