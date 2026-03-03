قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضربات إيران للقواعد الأمريكية تشعل المنطقة.. مصريون بالكويت والإمارات يكشفون تفاصيل أيام التصعيد بعد ضرب منشأت أمريكا

أرشيفية
أرشيفية
رنا أشرف

في تصعيد هو الأخطر منذ سنوات؛ دخلت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة خطر بعد تنفيذ طهران ضربات، استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية.

التحركات العسكرية الأخيرة لم تعد تقتصر على رسائل ردع أو تهديدات سياسية متبادلة، بل انتقلت إلى استهداف مباشر لمواقع ذات طابع استراتيجي، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني في عدة عواصم عربية، وسط مخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية قد تطال المنطقة بأكملها.

وبين صفارات الإنذار، والتحذيرات الرسمية، وحالة الترقب التي تسيطر على الشارع؛ بدأت تتكشف تفاصيل ما جرى على الأرض، خاصة في الدول التي تضم قواعد أمريكية.

ومن قلب الأحداث، يروي عدد من المصريين المقيمين في الخارج مشاهداتهم لما جرى.

 

رسائل تحذيرية وتجارب صفارات إنذار قبل التصعيد بأيام في الكويت
 

حسن وحيد، أحد المصريين المقيمين في الكويت، قال في تصريحات صحفية لموقع صدى البلد إن السلطات الكويتية بدأت اتخاذ إجراءات احترازية قبل اندلاع الأحداث بأيام قليلة، موضحًا:“قبل الحرب بكام يوم كانت بتوصلنا رسائل نصية على تليفوناتنا بتحدد لنا أماكن المدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة القريبة، وبتقول لنا إن في ملاجئ مجهزة تحت الأرض نلجأ لها لو حصل أي طارئ”.

وأضاف: “حتى قبل تشغيل صفارات الإنذار، كانوا بيبعتوا رسائل تنبيه إن في تجربة هتحصل عشان الناس ما تتفاجئش، الموضوع ده اتكرر أكتر من مرة، وكان واضح إن في نظام وإجراءات جاهزة للتعامل مع أي تصعيد”.

وعن يوم القصف، أوضح حسن وحيد أن المفاجأة كانت كبيرة لغالبية السكان، قائلاً: “يوم القصف حوالي 90% من الناس ما كانش عندهم علم بحاجة، كل واحد كان في شغله وفجأة لقينا الأمور اتغيرت مرة واحدة”.

وأشار إلى أن الساعات الأولى شهدت حالة من التكدس داخل الجمعيات التعاونية والأسواق، موضحًا: “حصلت زحمة غير طبيعية على المية والخبز والطحين وكل المواد الغذائية، الناس اشترت بكميات كبيرة جدًا، والجمعيات شبه فضيت.”

ولفت إلى أن توقيت الأحداث تزامن مع احتفالات وطنية في الكويت، قائلاً: “الأيام دي كانت موافقة احتفالات 25 و26 فبراير المعروفة باسم (هلا فبراير)، ودي فترة بيبقى فيها أقوى العروض على مدار السنة، ناس كتير كانت أصلاً مشترية سلع بكميات؛ لأن الأسعار كانت مخفضة جدًا”.

وأضاف أن اليوم التالي شهد تغيرًا ملحوظًا في التواجد الأمني ببعض المناطق، قائلاً: “لاحظنا إن الدوريات قلت بشكل كبير في المناطق اللي فيها وافدين، وحتى المخفر في منطقتنا بقينا ما نشوفش فيه حركة زي الأول، ممكن يكون في شغل إداري جوه، لكن التواجد في الشارع قل بوضوح”.
 

صفارات الإنذار تدوي لساعات.. وشهود عيان يرصدون انفجارات في سماء الكويت

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، أكد حسن استمرار تشغيل صفارات الإنذار بشكل مكثف، قائلاً: “صفارات الإنذار كانت بتشتغل بضراوة، ممكن 7 أو 8 مرات في اليوم، آخر مرة كانت النهاردة، وشفت صاروخين انفجروا فوق المنطقة اللي أنا فيها، وكان في صاروخ تالت صوته كان قوي جدًا”.

وأوضح أن هناك أنباء عن سقوط صواريخ في مناطق أخرى، لكنه أشار إلى التزام الجميع بتعليمات الدولة، قائلاً: “الدولة نبهت إن محدش يصور أي حاجة حفاظًا على الأمن، وكلنا ملتزمين بالتعليمات”.


ومن جهته، أكد أحمد سيد، أحد المصريين المقيمين في الإمارات، أن الأوضاع حتى الآن تسير بشكل طبيعي رغم التوترات الإقليمية، قائلاً: “الوضع عادي الحمد لله، مفيش أي تغيرات جوهرية في الحياة اليومية، صحيح بنسمع أحيانًا أصوات فرقعة متفرقة، لكن الشارع فيه حركة طبيعية والناس نازلة تمارس حياتها بشكل معتاد”.

رسائل احترازية للسكان والعمل عن بُعد في المدارس والمكاتب
وأضاف أن الجهات المختصة حرصت على توجيه تنبيهات احترازية للسكان، موضحًا: “وصلتنا رسائل تحذيرية على الموبايلات بتطالبنا بأخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الرسمية في حال حدوث أي تطورات”.

وأشار إلى استمرار النشاط التجاري والخدمي دون توقف، قائلاً: “المولات والمحلات شغالة بشكل طبيعي، ومفيش أي تعطيل للحركة التجارية”.

وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي والوظائف، أوضح: “المدارس وبعض المكاتب اشتغلت بنظام العمل من المنزل لغاية يوم الأربعاء، وبعدها هيتم تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب”.

وتطرق إلى حركة الطيران، قائلاً: “المطارات كانت اغلقت لفترة احترازية، لكنها بدأت تعود للعمل تدريجيًا بشكل متدرج”.

الحرب على إيران إيران الكويت ضرب القواعد الأمريكية في الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

ترشيحاتنا

أسعار الدولار اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

سعر الريال السعودي

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم

تخطى 49 جنيها.. سعر الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الأثنين في البنوك

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد