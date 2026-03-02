حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

في ظل الجدل المثار بشأن واقعة دهس المواطنين في كرداسة، أدلى أحد أصدقاء المتهم، ويدعى أحمد محمد، بشهادة تناول فيها جوانب من شخصية الشاب الذي تربطه به علاقة صداقة تعود لسنوات الدراسة. وأكد أن حديثه لا يهدف إلى تبرير الواقعة، بقدر ما يسعى إلى تقديم صورة أشمل عن ظروف مرّ بها المتهم خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تعرضه لحادث مأساوي وأزمة نفسية ممتدة أثّرت في مسار حياته.

وأوضح أحمد محمد أن علاقته بالمتهم بدأت منذ المرحلة الدراسية الأولى واستمرت حتى نهاية المرحلة الثانوية، قبل أن تتفرق بهما السبل الجامعية؛ حيث التحق المتهم بكلية الزراعة، فيما التحق هو بكلية التجارة. ورغم تراجع التواصل بينهما بعد ذلك، أكد أن صورة الشاب الهادئ والمجتهد ظلت راسخة في ذهنه، نافيًا أن يكون معروفًا بسلوك عدواني أو متهور.

وأشار إلى أن نقطة التحول في حياة المتهم جاءت خلال سنوات دراسته الجامعية، حين تعرّض لحادث خطير أسفر عن إصابات بالغة في القدم والذراع، وألزمه الفراش لفترات طويلة قاربت العامين، مع وجود خطر بتر الساق في إحدى المراحل. ولفت إلى أن فترة العلاج الطويلة استلزمت تناول مسكنات قوية لفترة ممتدة لتحمل الألم، معتبرًا أن تلك المرحلة شكّلت بداية تغيّر ملحوظ في حالته الشخصية والنفسية، وفق روايته.

