سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

تكشف تطورات المشهد الإقليمي يومًا بعد يوم حجم التحديات التي تواجه دول المنطقة، في ظل صراعات ممتدة وحدود ملتهبة وأزمات متلاحقة ألقت بظلالها الثقيلة على حياة الملايين، هذه الوقائع لم تعد مجرد عناوين في نشرات الأخبار، بل أصبحت واقعًا معاشًا في دول دفعت أثمانًا باهظة من أمنها واستقرارها.

في خضم هذه الصورة المعقدة، تتجدد أمام المصريين قيمة كبرى قد لا يشعر بها البعض إلا عند فقدانها… إنها نعمة الأمن التي تُعد الركيزة الأولى لأي تنمية أو استقرار، فالتجارب من حولنا تؤكد أن غياب الأمن لا يهدم الحاضر فقط، بل يبدد فرص المستقبل لأجيال كاملة.

لقد جرت سنن الله أن يكون الأمن أساس العمران، وأن يكون حفظ الأوطان مسؤولية تتطلب وعيًا واستعدادًا دائمين. ومن يتأمل موقع مصر في قلب منطقة شديدة الاضطراب يدرك أن ما تحقق من استقرار لم يكن وليد المصادفة، بل بفضل الله أولًا، ثم نتيجة رؤية دولة تحركت مبكرًا لحماية أمنها القومي.

وتقف في قلب هذه المعادلة القوات المسلحة المصرية، التي ظلت على مدار تاريخها الدرع الحصين للدولة المصرية، والحارس الأمين لحدودها ومقدرات شعبها، مستندة إلى عقيدة وطنية راسخة وخبرة تراكمت عبر عقود.

ومنذ عام 2014، تبنت الدولة رؤية استراتيجية شاملة قادها الرئيس السيسي، استهدفت بناء قوة عسكرية حديثة ومتوازنة، تقوم على تنويع مصادر التسليح وتحديث الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات التقليدية وغير التقليدية.

وقد ترجمت هذه الرؤية إلى خطوات عملية واضحة، حيث اتجهت مصر إلى تنويع شراكاتها العسكرية مع دول عدة، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية وتوسيع قاعدة التسليح الحديثة، وشهدت القوات الجوية والبحرية والبرية إدخال منظومات متطورة شملت مقاتلات متعددة المهام، وغواصات حديثة، وحاملات مروحيات، وفرقاطات متقدمة.

غير أن أحد الأعمدة المهمة في بناء القوة الشاملة تمثل في إحياء وتوسيع مسار التصنيع العسكري المحلي داخل مصر، فقد أولت الدولة اهتمامًا واضحًا بتعميق الصناعة العسكرية الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز قدرات الإنتاج الحربي، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويدعم الاستقلال الاستراتيجي.

وخلال السنوات الماضية، شهدت المصانع والهيئات التابعة لمنظومة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع تطويرًا ملحوظًا في إنتاج المدرعات والمركبات التكتيكية والذخائر وأنظمة التسليح المختلفة، إلى جانب الدخول في شراكات نقل تكنولوجيا مع دول صديقة، وهو ما انعكس على رفع نسب المكون المحلي في العديد من المنظومات العسكرية.

إن تعزيز التصنيع العسكري المحلي لا يمثل فقط دعمًا للقدرة القتالية، بل يحقق كذلك مردودًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا مهمًا، ويوفر خبرات وطنية متراكمة، ويمنح الدولة مرونة أكبر في تلبية احتياجات قواتها المسلحة في التوقيت المناسب.

هذه المنظومة المتكاملة — تحديث مستمر، وتنويع مصادر، وتوطين للصناعة — جسدت رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تهدف في جوهرها إلى بناء قدرة ردع متوازنة تحفظ السلام قبل أن تفرض الحرب، وتؤمّن للدولة المصرية حرية القرار في عالم شديد التقلب.

وقد عكست رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي إدراكًا مبكرًا لطبيعة التحديات المتغيرة، حيث جاء تطوير القوات المسلحة وتعميق التصنيع العسكري جزءًا من مفهوم أشمل لبناء الدولة الوطنية الحديثة القادرة على حماية مقدراتها وصون أمنها القومي.

ولا شك أن الحفاظ على نعمة الأمن لا يتوقف عند حدود القوة العسكرية فقط، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوعي المواطنين وتماسك الجبهة الداخلية، فالشائعات في أوقات الأزمات قد تنال من استقرار الدول إذا وجدت بيئة غير واعية تستقبلها وتعيد نشرها دون تدقيق.

ومن هنا، يصبح الاصطفاف الوطني، وتحري الدقة في تداول المعلومات، ودعم مؤسسات الدولة، مسؤولية جماعية لا تقل أهمية عن أي جهد آخر يُبذل لحماية الوطن.

ختامًا، تبقى نعمة الأمن التي تنعم بها مصر اليوم فضلًا من الله يستوجب الشكر، ومنجزًا وطنيًا يتطلب يقظة دائمة للحفاظ عليه. فالعالم من حولنا يموج بالتحديات، لكن مصر — بإذن الله — ماضية بثبات، مستندة إلى جيش قوي، وصناعة عسكرية وطنية تتطور بثقة، ورؤية قيادة حكيمة، وشعب واعٍ يدرك أن الأوطان تُحفظ بالوعي والعمل معًا.