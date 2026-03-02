رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود

استقبل رامز جلال، المطرب دياب، في حلقة اليوم (الحلقة الـ 11) من برنامج “رامز ليفل الوحش”، بوصلة من السخرية، منها: “نجم بدء حياته في عالم الأغاني.. فضل كتير يقاسي ويعاني”، و"داق النجاح في أغنية واحدة.. بس ماشافوش تاني"، و"قالك أنا هقعد في البيت إيدي على خدي.. وأقول آه ياني.. ومن ساعتها بدأت رحلته مع الدراما".

وتابع رامز خلال برنامجه: "أنا جايبه النهارده أوريه شغل الجنان، معانا ومعاكم، النجم اللي غصب عننا موجود، اللي فضيحته النهارده هتعدي الحدود، اللي هايشوف معايا ليلة هباب .. دياب".

فقرات مقلب رامز ليفل الوحش

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض لمواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له، وفي حالة عدم الرد؛ يضربه بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهاما محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .