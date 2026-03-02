7 تطبيقات تساعدك لتقليل إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

إذا كنت من مدمني مواقع التواصل الأجتماعي فيمكنك الان الحد من استخدامك لمواقع التواصل فقد أصبح تقليل إدمان مواقع التواصل محل اهتمام كبير من المستخدمين وذلك حول العالم لما له من العديد من التأثيرات السلبية على الصحة النفسية لكل من البالغين



1- تطبيق “Byond OS”

يعد مثالي لمن يبحثون عن تغيير جذري في العلاقة بالتكنولوجيا فهو نظام تشغيل يعد مصمم للحد من عوامل التشتيت وذلك من جذورها وذلك بواجهة مبسطة وتعد خالية من تطبيقات التواصل الاجتماعي

2- “One Sec”

يُضيف وقفة إجبارية في كل مرة تُحاول فتح أحد مواقع التواصل الاجتماعي ويجعلك تفكر إذا كنت تريد الدخول إلى منصة بعينها ومع مرور الوقت، قد يساعدك ذلك على التخلص من عادة فتح التطبيقات تلقائيًا دون تفكير.

مواقع التواصل

3- “StayFree”

يقوم هذا التطبيق بتتبع وقتك وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعرض العديد من إحصائيات اليومية والأسبوعية والشهرية الواضحة و يُمكنك تحديد بعض الحدود الزمنية وتلقي بعض التنبيهات عند تجاوزها. ويُعد هذا التطبيق مثاليًا لمن يريدون بيانات دقيقة لتحكم أفضل في استخدامهم الرقمي.

4- “OffScreen”

يقدم التطبيق رسومًا بيانية، ويحلل عاداتك، ويشجع على أخذ فترات راحة

5- “Digital Detox”

يُقدّم تلك لتطبيق العديد من التحديات وذلك للانقطاع استخدام الهاتف كما يحلل عاداتك، ويشجع على أخذ فترات راحة ويُعد هذا التطبيق مثاليًا لكل من يريد علاقة أكثر توازنًا مع شاشته.

6- “ActionDash”

يوفر لوحة تحكم شاملة تتضمن بيانات عن استخدام التطبيقات

7- “AppBlock”

يتيح حظر تطبيقات أو مواقع ويب محددة لساعات أو أيام معينة.