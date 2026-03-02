قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم 70 صاروخا و59 مسيرة إيرانية
لاريجاني: إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد بخلاف جاهزية أمريكا
نتنياهو ورئيس الموساد يتفقدان موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش
بعد تصرف فينيسيوس .. إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن اللاعبين مكممي الأفواه
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
تكنولوجيا وسيارات

7 تطبيقات تساعدك لتقليل إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

ادمان مواقع التواصل
ادمان مواقع التواصل
لمياء الياسين

إذا كنت من مدمني مواقع التواصل الأجتماعي فيمكنك الان الحد من استخدامك لمواقع التواصل فقد أصبح تقليل إدمان مواقع التواصل محل اهتمام كبير من المستخدمين وذلك  حول العالم لما له من العديد من التأثيرات السلبية على الصحة النفسية لكل من البالغين 
 

1- تطبيق “Byond OS” 

يعد مثالي لمن يبحثون عن تغيير جذري في العلاقة بالتكنولوجيا فهو  نظام تشغيل يعد مصمم للحد من عوامل التشتيت وذلك من جذورها وذلك بواجهة مبسطة وتعد خالية من تطبيقات التواصل الاجتماعي

2- “One Sec”

يُضيف وقفة إجبارية في كل مرة تُحاول فتح أحد مواقع التواصل الاجتماعي ويجعلك تفكر إذا كنت تريد الدخول إلى منصة بعينها ومع مرور الوقت، قد يساعدك ذلك على التخلص من عادة فتح التطبيقات تلقائيًا دون تفكير.

مواقع التواصل

3- “StayFree” 

يقوم هذا التطبيق  بتتبع وقتك وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعرض العديد من إحصائيات اليومية والأسبوعية والشهرية الواضحة و يُمكنك تحديد بعض الحدود الزمنية وتلقي بعض التنبيهات عند تجاوزها. ويُعد هذا التطبيق مثاليًا لمن يريدون بيانات دقيقة لتحكم أفضل في استخدامهم الرقمي.

4- “OffScreen”

يقدم التطبيق رسومًا بيانية، ويحلل عاداتك، ويشجع على أخذ فترات راحة 

5- “Digital Detox”

يُقدّم تلك لتطبيق العديد من التحديات وذلك للانقطاع استخدام الهاتف كما يحلل عاداتك، ويشجع على أخذ فترات راحة ويُعد هذا التطبيق مثاليًا لكل من يريد علاقة أكثر توازنًا مع شاشته.

6- “ActionDash”

يوفر لوحة تحكم شاملة تتضمن بيانات عن استخدام التطبيقات

7- “AppBlock”

يتيح حظر تطبيقات أو مواقع ويب محددة لساعات أو أيام معينة.

