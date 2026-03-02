قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

وجهة مفاجئة لـ محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما هي؟

أحمد أيمن

تتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع الفريق حتى صيف 2027. 

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية ومنها تقرير شبكة بي بي سي البريطانية، فإن مستقبل قائد منتخب مصر بات محل تساؤل مجددًا، خاصة بعد فترة من الهدوء أعقبت توقيعه عقدًا جديدًا في أبريل الماضي، مدّد من خلاله استمراره لعامين إضافيين داخل ملعب أنفيلد. 

لكن بداية الموسم الحالي أعادت فتح باب الشائعات، في ظل حديث عن توتر في العلاقة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وهو ما زاد من احتمالات مغادرته للفريق. 

جدير بالذكر أن هذا الموسم هو الأقل في مسيرة محمد صلاح، مع ليفربول منذ قدومه إلى قلعة انفيلد في موسم 2017، حيث شارك محمد صلاح في 27 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.

وجهة مفاجئة لـ محمد صلاح 

وتشير التقارير إلى أن رحيل صلاح في الصيف المقبل أصبح سيناريو وارد بقوة، مع استمرار اهتمام أندية الدوري السعودي بالحصول على خدماته، خاصة بعد أن سبق لإدارة ليفربول رفض عرض ضخم من نادي الاتحاد السعودي في عام 2023، بلغت قيمته نحو 150 مليون جنيه إسترليني. 

ورغم أن الدوري السعودي يبدو الوجهة الأكثر ترجيحًا في حال قرر اللاعب خوض تجربة جديدة، فإن هذا الخيار ليس الوحيد المطروح على الطاولة، إذ تتحدث التقارير أيضًا عن احتمال انتقاله إلى الدوري الأمريكي، الذي بات يستقطب عددًا متزايدًا من نجوم الكرة العالمية، ما قد يمنح صلاح فرصة لخوض تحدٍ مختلف في مرحلة جديدة من مسيرته الاحترافية. 

من جانبه، يضع ليفربول في حساباته ضرورة التعامل بحذر مع مستقبل هدافه الأول، تفاديًا لخسارته مجانًا عند اقتراب نهاية عقده. 

لذلك، قد يدرس النادي بجدية أي عروض رسمية محتملة خلال الصيف المقبل، سواء من أندية الشرق الأوسط أو من الولايات المتحدة، في حال وصولها بما يتناسب مع القيمة الفنية والتجارية للاعب. 

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة مهمة أمام نظيره فريق وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2025–2026.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل المنافسة على المربع الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي والحفاظ على فرص المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يضم أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل دولة من الدول الأوروبية المشاركة في البطولة خلال الموسم المقبل.

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مساء غد الثلاثاء، 3 من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر، وتمام الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

تامر عبد الحميد: الزمالك يدرس منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي

الوداد المغربي يعلن إصابة نجمه.. تفاصيل

بن شرقي يدعم الشعب الفلسطيني: اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك

بالصور

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

