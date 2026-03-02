وجهة مفاجئة لـ محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما هي؟

تتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع الفريق حتى صيف 2027.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية ومنها تقرير شبكة بي بي سي البريطانية، فإن مستقبل قائد منتخب مصر بات محل تساؤل مجددًا، خاصة بعد فترة من الهدوء أعقبت توقيعه عقدًا جديدًا في أبريل الماضي، مدّد من خلاله استمراره لعامين إضافيين داخل ملعب أنفيلد.

لكن بداية الموسم الحالي أعادت فتح باب الشائعات، في ظل حديث عن توتر في العلاقة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وهو ما زاد من احتمالات مغادرته للفريق.

جدير بالذكر أن هذا الموسم هو الأقل في مسيرة محمد صلاح، مع ليفربول منذ قدومه إلى قلعة انفيلد في موسم 2017، حيث شارك محمد صلاح في 27 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.

وجهة مفاجئة لـ محمد صلاح

وتشير التقارير إلى أن رحيل صلاح في الصيف المقبل أصبح سيناريو وارد بقوة، مع استمرار اهتمام أندية الدوري السعودي بالحصول على خدماته، خاصة بعد أن سبق لإدارة ليفربول رفض عرض ضخم من نادي الاتحاد السعودي في عام 2023، بلغت قيمته نحو 150 مليون جنيه إسترليني.

ورغم أن الدوري السعودي يبدو الوجهة الأكثر ترجيحًا في حال قرر اللاعب خوض تجربة جديدة، فإن هذا الخيار ليس الوحيد المطروح على الطاولة، إذ تتحدث التقارير أيضًا عن احتمال انتقاله إلى الدوري الأمريكي، الذي بات يستقطب عددًا متزايدًا من نجوم الكرة العالمية، ما قد يمنح صلاح فرصة لخوض تحدٍ مختلف في مرحلة جديدة من مسيرته الاحترافية.

من جانبه، يضع ليفربول في حساباته ضرورة التعامل بحذر مع مستقبل هدافه الأول، تفاديًا لخسارته مجانًا عند اقتراب نهاية عقده.

لذلك، قد يدرس النادي بجدية أي عروض رسمية محتملة خلال الصيف المقبل، سواء من أندية الشرق الأوسط أو من الولايات المتحدة، في حال وصولها بما يتناسب مع القيمة الفنية والتجارية للاعب.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة مهمة أمام نظيره فريق وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2025–2026.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل المنافسة على المربع الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي والحفاظ على فرص المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يضم أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل دولة من الدول الأوروبية المشاركة في البطولة خلال الموسم المقبل.

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مساء غد الثلاثاء، 3 من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر، وتمام الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.