إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران

أفادت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أنه منذ بدء المواجهة مع إيران يوم السبت، تم إجلاء 960 شخصًا إلى المستشفيات، منهم 150 شخصًا يتلقون العلاج حاليًا في العناية المركزة.

وقالت الصحة الإسرائيلية، إنه من بين هؤلاء، أربعة أشخاص في حالة خطيرة، اثنان منهم لم يُصابا بشكل مباشر بضربات صاروخية و24 شخصًا في حالة متوسطة، و119 في حالة جيدة ويتلقى شخص واحد العلاج من القلق، بينما يخضع ثلاثة آخرون لفحوصات طبية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مراكز استخبارات ومستودعات دعم عسكري أمريكية ومجمع الصناعات الاتصالية للجيش الإسرائيلي.

وقال الحرس الثوري - في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية - إنه تم تنفيذ الموجة الـ 11 من عملية "الوعد الصادق 4" في خطوة مشتركة، واسعة النطاق ومكثفة، نفّذتها مجموعات العمليات البحرية والجوية للحرس الثوري ضد الأهداف العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية؛ في اليوم الثالث من الاعتداءات على إيران.

وأشار البيان إلى أن مراكز الاستخبارات ومستودعات الدعم العسكري الأمريكية بالمنطقة، ومجمع الصناعات الاتصالية للجيش الإسرائيلي في بئر السبع، وأكثر من 20 موقعًا في مناطق تل أبيب، القدس الغربية والجليل في الأراضي المحتلة، كانت أهدافًا للضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية.