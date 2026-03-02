بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش

أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، تقدم مكتبها ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان رامز جلال؛ على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برنامج ليفل الوحش من عبارات تحمل تنمرا وإهانة.

وأشارت المحامية نهاد أبو القمصان، في بيان رسمي، بشأن موكلتها الفنانة أسماء جلال، إلى ما تم تداوله بشأن إحدى حلقات أحد البرامج الترفيهية خلال شهر رمضان.

و جاء البيان كالآتي: “قام المكتب بتفريغ الحلقة كاملة، ومراجعتها قانونيًا في ضوء أحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام.. وقد أسفر الفحص عن تضمن الحلقة عبارات سب وإهانات شخصية متكررة، وتعليقات ذات طابع تنمري، وإيحاءات جنسية مرتبطة بالجسد، وطرح أسئلة تتعلق بالحياة الخاصة تحت ضغط الخوف والإكراه المعنوي أثناء المقلب، وذلك على نحو علني عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار، بما يجاوز إطار المزاح الترفيهي ويُكوّن أركان أفعال يعاقب عليها القانون، وذلك على التفصيل الوارد بعريضة البلاغ المقدمة إلى السيد المستشار النائب العام.

وأضافا البيان: "وعلى ضوء ذلك، تقدم المكتب ببلاغ إلى مكتب السيد المستشار النائب العام قُيّد برقم طلب (20009) وبرقم عريضة (1576794)، وقد قرر السيد المستشار النائب العام إحالته إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ شئونها.

وأكد المكتب أن الموافقة على المشاركة في برنامج قائم على المفاجأة أو المقالب لا تُعد موافقة على التعرض للإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة أو السمعة، كما أن أي إقرار بعدم التقاضي لا يمتد إلى الأفعال التي يجرمها القانون ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية.

وواصل البيان: "كما أكدت الفنانة احترامها الكامل للأعمال الترفيهية وللقائمين على الصناعة الإعلامية بوجه عام، وأن اللجوء للإجراءات القانونية؛ يأتي حفاظًا على الحدود المهنية والإنسانية الواجب مراعاتها في العمل الإعلامي، دون أن ينصرف إلى العمل الفني ذاته أو القناة أو جهة الإنتاج، وإنما إلى ما ورد بالحلقـة محل الفحص.