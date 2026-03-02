قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش

أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، تقدم مكتبها ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان رامز جلال؛ على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برنامج ليفل الوحش من عبارات تحمل تنمرا وإهانة.

وأشارت المحامية نهاد أبو القمصان، في بيان رسمي، بشأن موكلتها الفنانة أسماء جلال، إلى ما تم تداوله بشأن إحدى حلقات أحد البرامج الترفيهية خلال شهر رمضان.

و جاء البيان كالآتي: “قام المكتب بتفريغ الحلقة كاملة، ومراجعتها قانونيًا في ضوء أحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام.. وقد أسفر الفحص عن تضمن الحلقة عبارات سب وإهانات شخصية متكررة، وتعليقات ذات طابع تنمري، وإيحاءات جنسية مرتبطة بالجسد، وطرح أسئلة تتعلق بالحياة الخاصة تحت ضغط الخوف والإكراه المعنوي أثناء المقلب، وذلك على نحو علني عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار، بما يجاوز إطار المزاح الترفيهي ويُكوّن أركان أفعال يعاقب عليها القانون، وذلك على التفصيل الوارد بعريضة البلاغ المقدمة إلى السيد المستشار النائب العام.

وأضافا البيان: "وعلى ضوء ذلك، تقدم المكتب ببلاغ إلى مكتب السيد المستشار النائب العام قُيّد برقم طلب (20009) وبرقم عريضة (1576794)، وقد قرر السيد المستشار النائب العام إحالته إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ شئونها.

وأكد المكتب أن الموافقة على المشاركة في برنامج قائم على المفاجأة أو المقالب لا تُعد موافقة على التعرض للإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة أو السمعة، كما أن أي إقرار بعدم التقاضي لا يمتد إلى الأفعال التي يجرمها القانون ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية.

وواصل البيان: "كما أكدت الفنانة احترامها الكامل للأعمال الترفيهية وللقائمين على الصناعة الإعلامية بوجه عام، وأن اللجوء للإجراءات القانونية؛ يأتي حفاظًا على الحدود المهنية والإنسانية الواجب مراعاتها في العمل الإعلامي، دون أن ينصرف إلى العمل الفني ذاته أو القناة أو جهة الإنتاج، وإنما إلى ما ورد بالحلقـة محل الفحص.

نهاد أبو القمصان مكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة رامز جلال اسماء جلال

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

برلماني بالغربية

برلماني: موقف مصر وضع النقاط على الحروف إزاء تطورات تنذر بعواقب جسيمة على أمن المنطقة

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرية ذخيرة الإفطار الرمضاني

حفل افطار جماعى لشركة مياة الشرب

إفطار جماعي لشركة مياة الشرب بالأقصر

بالصور

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

