جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين، أنه بدأ بشن غارات على "أهداف تابعة للنظام الإيراني" في طهران، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بسماع دوي انفجارات متعددة سمع في العاصمة.

وأشارت وكالة "إيسنا" نقلا عن شبكة "خبر" إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران.

ولفتت وكالة "تسنيم إلى "تصاعد أعمدة الدخان جراء انفجارين في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون"، مؤكدة أنه "لم يحدث أي خلل في سير عمل الإذاعة والتلفزيون".

في حين قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إنه "في حال حدوث أي خلل؛ يمكن للمواطنين متابعة البرامج التلفزيونية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق “تلوبيوني” (Telewebion)".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن سلاح الجو، بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية (أمان)، بدأ هجوما إضافيا استهدف أهدافا "تابعة للنظام الإيراني في طهران".

وأضاف: "قبل وقت قصير، ألقت طائرات سلاح الجو عشرات الذخائر ودمرت مركز الاتصالات التابع للنظام الإيراني".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن "قوات النظام الإيراني استخدمت المركز في الآونة الأخيرة لتعزيز الأنشطة العسكرية تحت غطاء وسائل وأصول مدنية، بما يتجاوز أنشطة الدعاية المعتادة التي تتم من خلاله".

وادعى أن "أنشطة المركز كانت تدار بتكليف وتوجيه مباشر من الحرس الثوري"، قائلا إن "هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية دعت على مر السنين إلى تدمير دولة إسرائيل واستخدام الأسلحة النووية".

ويأتي هذا الهجوم بعد أن اصدر الجيش الإسرائيلي "إنذارا عاجلا إلى المتواجدين في حي إيفين في طهران وخاصة في منطقة مقر الإذاعة والتلفزيون"، مشيرا إلى أنه "سيعمل في الساعات المقبلة مثلما عمل في الايام الأخيرة في أنحاء طهران لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني".