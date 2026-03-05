لاكتشاف الثروات المعدنية.. مجلس الوزراء يوافق على التعاقد لإجراء مسح جوي للمناطق الواعدة بالمعادن

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الناتج القومي، وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالتعاقد مع شركة X-Calibur لتنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل لكافة أراضي جمهورية مصر العربية بإجمالي 6 مناطق جغرافية وباستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي، المقرر تنفيذها بواسطة شركة X-Calibur، ستتم باستخدام أحدث الطائرات والتقنيات التابعة للشركة، إلى جانب التعاون والتكامل مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، وفي مقدمتها هيئة المواد النووية، للاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية المتراكمة، بما يسهم في تعزيز دقة النتائج ورفع كفاءة المخرجات الفنية للمشروع.

كما ستشارك الطائرة المملوكة لهيئة المواد النووية، إلى جانب طائرات الشركة العالمية، في تنفيذ أعمال المسح، بالتعاون مع شركة «درون تك»، بما يعكس تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الوطنية المتاحة، وتوطين الخبرات في المشروعات القومية.

وأوضحت الوزارة أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحها مرونة وقدرة أكبر على جذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، والاستثمار في تنفيذ أول مشروع للمسح الجوي منذ أكثر من أربعين عامًا، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع التعدين.

ويأتي هذا التعاقد لتنفيذ أحد المشروعات القومية الاستراتيجية الكبرى، التي تمثل حجر الأساس العلمي لتحديد المناطق الواعدة بالثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وإتاحة قاعدة بيانات جيوفيزيقية حديثة وعالية الدقة، بما يسهم في تحديث الخريطة الجيولوجية الوطنية، ودعم إعداد وطرح فرص استثمارية قائمة على أسس علمية وفنية متقدمة، بما يعزز من تنافسية قطاع التعدين المصري إقليميًا ودوليًا.

ويمكّن هذا النهج المتكامل من تحسين دقة الاستكشافات التعدينية الواعدة، وتقليل مخاطر الاستكشاف، وخفض التكاليف، فضلًا عن تعظيم القيمة الاقتصادية للبيانات الناتجة عن المشروع.

ويُشار إلى أن شركة X-Calibur تتمتع بقدرات تقنية متطورة في جمع ودمج وتحليل البيانات الجيوفيزيقية متعددة المصادر، من خلال توظيف النظم الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إنتاج خرائط تحليلية شاملة قابلة للاستخدام في أعمال الاستكشاف ودعم اتخاذ القرار، كما تمتلك سجلًا دوليًا متميزًا في تنفيذ مشروعات المسح الجوي الجيوفيزيقي لصالح حكومات وهيئات تعدين في ست قارات، حيث نفذت أكثر من 1400 مشروع بقطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية.