قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لاكتشاف الثروات المعدنية.. مجلس الوزراء يوافق على التعاقد لإجراء مسح جوي للمناطق الواعدة بالمعادن

وزارة البترول
وزارة البترول
أمل مجدى

 في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الناتج القومي، وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالتعاقد مع شركة X-Calibur لتنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل لكافة أراضي جمهورية مصر العربية بإجمالي 6 مناطق جغرافية وباستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي، المقرر تنفيذها بواسطة شركة X-Calibur، ستتم باستخدام أحدث الطائرات والتقنيات التابعة للشركة، إلى جانب التعاون والتكامل مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، وفي مقدمتها هيئة المواد النووية، للاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية المتراكمة، بما يسهم في تعزيز دقة النتائج ورفع كفاءة المخرجات الفنية للمشروع.

كما ستشارك الطائرة المملوكة لهيئة المواد النووية، إلى جانب طائرات الشركة العالمية، في تنفيذ أعمال المسح، بالتعاون مع شركة «درون تك»، بما يعكس تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الوطنية المتاحة، وتوطين الخبرات في المشروعات القومية.

 وأوضحت الوزارة أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحها مرونة وقدرة أكبر على جذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، والاستثمار في تنفيذ أول مشروع للمسح الجوي منذ أكثر من أربعين عامًا، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع التعدين.

ويأتي هذا التعاقد لتنفيذ أحد المشروعات القومية الاستراتيجية الكبرى، التي تمثل حجر الأساس العلمي لتحديد المناطق الواعدة بالثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وإتاحة قاعدة بيانات جيوفيزيقية حديثة وعالية الدقة، بما يسهم في تحديث الخريطة الجيولوجية الوطنية، ودعم إعداد وطرح فرص استثمارية قائمة على أسس علمية وفنية متقدمة، بما يعزز من تنافسية قطاع التعدين المصري إقليميًا ودوليًا.

ويمكّن هذا النهج المتكامل من تحسين دقة الاستكشافات التعدينية الواعدة، وتقليل مخاطر الاستكشاف، وخفض التكاليف، فضلًا عن تعظيم القيمة الاقتصادية للبيانات الناتجة عن المشروع.

ويُشار إلى أن شركة X-Calibur تتمتع بقدرات تقنية متطورة في جمع ودمج وتحليل البيانات الجيوفيزيقية متعددة المصادر، من خلال توظيف النظم الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إنتاج خرائط تحليلية شاملة قابلة للاستخدام في أعمال الاستكشاف ودعم اتخاذ القرار، كما تمتلك سجلًا دوليًا متميزًا في تنفيذ مشروعات المسح الجوي الجيوفيزيقي لصالح حكومات وهيئات تعدين في ست قارات، حيث نفذت أكثر من 1400 مشروع بقطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية.

البترول مجلس الوزراء الغاز مسح جوي معادن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

السكري

بذور غير متوقعة تحمي من السكر والتهاب المفاصل

طاجن الفول

هنتسحر إيه النهاردة.. يخني الفول بالعدس والبيض وطعمية البطاطس

انقاص الوزن

لن تتخيلها.. عشبة شهيرة تحمي من السرطان وتنسق الوزن

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد