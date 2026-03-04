قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا

حنان توفيق

أعلنت وزارة الدولة للإعلام أنها قد تلقت من وزارة البترول والثروة المعدنية البيان التالي، آملة في أن يحظى باهتمام ونشر وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، الحريصة على توخي الدقة والقواعد المهنية المستقرة، فيما توصله للرأي العام الداخلي ومتابعي الشؤون المصرية في الخارج.


وتتمنى وزارة الدولة للإعلام من كل وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية، التي نشرت أو بثت الاخبار غير الصحيحة التي يشير إليها بيان وزارة البترول، أن تبادر بتصحيحها وفقا للبيانات الرسمية الدقيقة الواردة في هذا البيان.


ونفت وزارة البترول والثروة المعدنية، جملة وتفصيلا، ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم، وتؤكد بشكل قاطع أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي من الموانئ المصرية، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى جمهورية مصر العربية.

وتؤكد الوزارة أن ما أثير في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظاً على المهنية الإعلامية ومنعاً لإثارة أي لبس أو بلبلة.


وتؤكد الوزارة احتفاظها بحقها القانوني، داخل مصر وخارجها، تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية المصرية.

