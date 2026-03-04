الحرس الثوري الإيراني: انطلاق موجة صاروخية جديدة.. واختراق بمنظومتي آرو ومقلاع داوود

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة الـ 18 من عملية "الوعد الصادق 4" قد بدأت.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، للأنباء بأن منظومة الدفاع الإسرائيلية "آرو" و"مقلاع داوود" تعرضتا للاختراق؛ والآن إيران تضرب أهدافًا أكثر بعدد أقل من الصواريخ.

وأوضحت أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك منظومة «حيتس» أو ما يُعرف بـ«Arrow» ومنظومة «مقلاع داوود» (David’s Sling)، تعرضت لخلل أثَّر على فعاليتها في مواجهة الصواريخ.

وذكرت مجموعة تحليل الحرب التابعة للوكالة الإيرانية - في تقريرها رقم 21 الصادر في اليوم الخامس - أن هذه المنظومات تعتمد على شبكة رادارات بعيدة المدى لرصد الأهداف على مسافات طويلة جدًا، حتى خارج الغلاف الجوي.

وأوضحت أن تعطّل هذه الرادارات التي تكتشف الأهداف على مسافات عدة آلاف الكيلومترات؛ يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع كبير في كفاءة هذه المنظومات، وانخفاض نسبة نجاحها في اعتراض الصواريخ.