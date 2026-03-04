مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها

تمكنت مباحث منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية «خرطوش» بقرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر.

وأُصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر تبادل إطلاق نار من بنادق خرطوش، خلال مشاجرة وقعت بمنطقة الملعب بقرية ميت طاهر.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة منية النصر بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين شخصين داخل قرية ميت طاهر بدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هما: م. م. أ، مصاب برش خرطوش في الوجه والعين والجمجمة، وأ. م. ح، 20 عامًا.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح الخرطوش المستخدم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.