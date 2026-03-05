تطورات جديدة في ملف «كامويش» داخل الأهلي

تشهد كواليس النادي الأهلي تطورات لافتة بشأن مستقبل اللاعب كامويش، في ظل تحركات إدارية وفنية تهدف إلى حسم موقفه النهائي مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة القلعة الحمراء توصلت إلى اتفاق مع المدرب الدنماركي ييس توروب بخصوص آلية التعامل مع اللاعب، بما يتماشى مع بنود التعاقد المبرم معه.

بند الشراء الإلزامي يشعل الموقف

يتضمن عقد كامويش شرطًا واضحًا يقضي بتفعيل بند الشراء الإلزامي في حال تحقق أحد شرطين أساسيين. الأول يتمثل في مشاركة اللاعب في 75% من إجمالي مباريات الفريق خلال الموسم، بينما يرتبط الشرط الثاني بنجاحه في تسجيل 10 أهداف بقميص الأهلي. وفي حال تحقق أي من هذين البندين، يصبح النادي ملزمًا بدفع 1.5 مليون دولار لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

هذا الشرط وضع الإدارة أمام حسابات دقيقة، خاصة في ظل تقييم الجهاز الفني لمردود اللاعب الفني وتأثيره داخل الملعب، مقارنة بالقيمة المالية المطلوبة لتفعيل بند الشراء.

خطة فنية لتقنين المشاركات

وبناءً على تلك المعطيات، استقر الرأي داخل الجهاز الفني على تقنين مشاركة كامويش خلال المباريات المقبلة. وتتمثل الخطة في الدفع به في مباراة واحدة من كل ثلاث مباريات، أو إشراكه فقط عند الضرورة الفنية، سواء بسبب غيابات أو ظروف تكتيكية معينة.

الهدف من هذه الاستراتيجية هو الحفاظ على أكبر قدر من المرونة في اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب، دون الوقوع تحت ضغط تفعيل البند الإلزامي تلقائيًا. ومن المنتظر أن يستمر تقييم أداء كامويش خلال الفترة المقبلة قبل حسم مصيره بشكل رسمي، سواء بالاستمرار أو الاكتفاء بالفترة الحالية دون تفعيل خيار الشراء