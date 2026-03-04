تجميد المستحقات المالية للاعبي النادي الأهلي في هذه الحالة .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إبلاغ وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بتجميد المستحقات المالية، حال فقد أي نقطة خلال لقائي المقاولون العرب وطلائع الجيش.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "خاص.. وليد صلاح الدين أبلغ لاعبي الأهلي بتجميد المستحقات المالية حال فقد أي نقطة خلال لقائي المقاولون العرب وطلائع الجيش".



أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، رفض قرار لجنة التخطيط بالتجديد لمصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر، خلال الفترة الحالية، بعدما أوصى وليد صلاح الدين، ولجنة التخطيط بالتجديد مع اللاعب.

وقال إبراهيم عبدالجواد فى تصريحات تلفزيونية "كابتن الخطيب تدخل بنفسه وأمر بوقف المفاوضات مع شوبير، وذلك ليس لعدم رغبة النادي باللاعب أو التفكير في رحيله".