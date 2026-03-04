قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان الفجر يوم الخميس 15 رمضان.. توقيت السحور والإمساك

موعد أذان الفجر يوم الخميس 15 رمضان
موعد أذان الفجر يوم الخميس 15 رمضان
أحمد سعيد

يحل علينا يوم جديد من شهر رمضان 2026 ويرغب كثيرون في معرفة وقت السحور والإمساك في مختلف محافظات مصر، لذا يبحث كثيرون عن موعد أذان الفجر يوم الخميس 15 رمضان .

وتعد معرفة مواعيد السحور ضرورة للصائمين لتحديد وقت الإمساك وبداية يوم جديد من أيام الصيام المباركة، ونظرا لأهمية معرفة مواقيت صلاة الفجر نعرض لكم في السطور التالية مواقيت أذان الفجر اليوم الخميس 15 رمضان في كل محافظة.

موعد أذان الفجر 15 رمضان في محافظات مصر

يستعد المسلمون لصيام يوم الخميس 15 رمضان ، ويبحث عدد كبير عن موعد أذان الفجر يوم 15 رمضان 2026 حتى يتجنب كل شخص الإفطار بالخطأ في هذا اليوم.

وقد نشر موقع الهيئة العامة للمساحة موعد أذان الفجر يوم الخميس 15 رمضان وهي كالآتي: 

  • في محافظة القاهرة سيكون اذان الفجر في تمام الساعة 4:50 صباحًا 
  • في الجيزة يؤذن الفجر بنفس توقيت القاهرة في الساعة 4:50 صباحًا
  • في الإسكندرية يؤذن الفجر 4:55 صباحا
  • اذان الفجر في بورسعيد اليوم في تمام الساعة 4:46 صباحا
  • المنصورة يؤذن الفجر على 4:50 صباحا

أذان الفجر 15 رمضان في مصر

  • ويرفع اذان الفجر في أسوان 4:45 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في سوهاج 4:50 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في الإسماعيلية 4:46 صباحا
  • وفي الفيوم توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:52 صباحا
  • وفي دمياط توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:48 صباحا

وبعد معرفة موعد اذان الفجر نحسب عدد الساعات حتى موعد اذان المغرب ليبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

مواقيت السحور يوم الخميس 15 رمضان

يبدأ توقيت السحور من منتصف الليل ويمتد حتى طلوع الفجر الصادق (أذان الفجر)، ويُستحب تأخيره إلى قبيل الفجر بنحو 25 دقيقة.

أذان الفجر 14 رمضان وعدد ساعات الصيام

وبعد معرفة موعد اذان الفجر نحسب عدد الساعات حتى موعد اذان المغرب ليبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.

دعاء اذان الفجر 14 رمضان

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء اذان الفجر

  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

دعاء شهر رمضان

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

• اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

• «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

• «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

مواقيت السحور يوم الخميس 15 رمضان أذان الفجر 15 رمضان في مصر موعد أذان الفجر موعد أذان الفجر يوم الخميس 15 رمضان موعد أذان الفجر 15 رمضان موعد أذان الفجر 15 رمضان في محافظات مصر اذان الفجر اذان الفجر في بورسعيد اذان الفجر في أسوان اذان الفجر في سوهاج اذان الفجر في الإسماعيلية 15 رمضان رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 15.. ظهور شخصية جديدة لـ مصطفى شعبان

مسلسل المداح أسطورة النهاية

مسلسل المداح 6 الحلقة 16.. حمادة هلال يرفض عروض فتحي عبد الوهاب

شريف سلامة ونيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 15.. تقارب رومانسي بين شريف سلامة ونيللي كريم وشكوك حول مها نصار

بالصور

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

فورمولا-1
فورمولا-1
فورمولا-1

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد