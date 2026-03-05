باير ليفركوزن يخطف فوزًا صعبًا أمام هامبورج في الدوري الألماني

حقق باير ليفركوزن انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب هامبورج بنتيجة 1-0، في ختام منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 عن طريق الكاميروني كريستيان كوفان، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة بعد مواجهة اتسمت بالصعوبة والندية.

ويهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد هامبورج عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

ومن المقرر أن يحل ليفركوزن ضيفًا على فرايبورج في الجولة المقبلة، في حين يخرج هامبورج لمواجهة فولفسبورج يوم 7 مارس، ضمن استمرار منافسات المسابقة.