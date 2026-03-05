تشيلسي يضرب أستون فيلا برباعية في عقر داره

حقق تشيلسي فوزًا كبيرًا على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «فيلا بارك» ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا ضد تشيلسي

بادر أستون فيلا بالتسجيل مبكرًا عن طريق دوجلاس لويز بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، قبل أن ينجح البرازيلي جواو بيدرو في إدراك التعادل لتشيلسي بالدقيقة 35.

وعاد اللاعب نفسه ليمنح فريقه التقدم بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+6).

وفي الشوط الثاني، واصل "البلوز" تفوقهم، حيث أضاف كول بالمر الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يُكمل جواو بيدرو الثلاثية الشخصية (هاتريك) بهدف رابع في الدقيقة 64، ليحسم المواجهة لصالح فريقه.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 51 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل تشيلسي في المباراة