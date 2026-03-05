جوارديولا: الدوري الإنجليزي لم يُحسم بعد

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 2-2، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن سباق اللقب ما زال مفتوحًا.

وتوقفت سلسلة انتصارات السيتي في المسابقة؛ ليصبح الفارق مع المتصدر آرسنال سبع نقاط، مع مباراة مؤجلة للسيتي قبل تسع جولات من النهاية.

وقال جوارديولا إن فريقه قدم أداءً جيدًا وخلق فرصًا كافية لحسم اللقاء، لكنه لم ينجح في استغلالها، مشيرًا إلى وجود جوانب تحتاج للتحسين، خاصة في مسألة التواصل مع إيرلينج هالاند واستغلال تحركاته.

ورفض المدرب الإسباني التعليق على مطالبات ركلة الجزاء بعد تدخل حارس نوتينجهام، مؤكدًا أن فريقه يجب أن يعتمد على تطوير مستواه بدلًا من انتظار قرارات تحكيمية.

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أن الموسم لا يزال طويلًا، في ظل ارتباط الفريق بمنافسات أخرى، مشددًا على ضرورة التركيز في كل مباراة على حدة خلال المرحلة المقبلة.