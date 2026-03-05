35 رحلة عمرة.. سكرتير بني سويف يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة أهل القرآن

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ،في حضور فعاليات الحفل الختامي لتوزيع جوائز مسابقة "أهل القرآن الكريم" والتي نظمتها المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بحضور : المهندس محمد الشنراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والأحزاب والجمعيات الأهلية وأكثر من 10 آلاف مواطن .

قدم الاحتفالية الإعلامي تامر أمين ، وذلك بحضور: الداعية الدكتور خالد الجندي ، الدكتور سالم عبد الجليل ، الدكتور رمضان عبد الرازق ، والتي أعقبها حفل إفطار جماعي كبير

وفي كلمته نقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز واعتزازه البالغ بهذا الحدث المبارك، الذي يجسد اهتمام الدولة والمجتمع معًا ببناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا، يقوم على ترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وتعميق الوعي، وصناعة جيلٍ قادرٍ على حمل الأمانة وصون الهوية.

وتابع السكرتير العام المساعد قائلا : إن الاحتفاء بحفظة كتاب الله ليس مجرد احتفالية، بل رسالة واضحة بأننا نؤمن بأن معركة الوعي هي الأساس، وأن بناء العقول والقلوب الركيزة الأولى لأي نهضة حقيقية، فالقرآن الكريم لم يكن يومًا كتاب عبادة فحسب، بل كان مشروع حضارة،ومنهج إصلاح، ودستور أخلاق، به قامت أمة، وبه سادت حضارة، منوها عن أهمية هذه المسابقات القرآنية التي تُعلي قيمة الاجتهاد، وتغرس روح التنافس الشريف، وتمنح أبناءنا الثقة في أنفسهم، وتفتح أمامهم آفاق التميز، فحين يحفظ أبناؤنا كتاب الله، فإنهم يتسلحون بأعظم زاد، ويتحصنون بأقوى حصن، ويتزودون بقيم الصدق والأمانة والانضباط والرحمة.



وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الحفظة من الفائزين والفائزات المشاركين في المسابقة ، حيث تنوعت جوائز المسابقة والتي ضمت “35” رحلة عمرة للفائزين في مستوى الأول " حفظ كتاب الله كاملاً" ، بجانب جوائز مالية كبري في مستويات نصف وربع القرآن الكريم ، وذلك وسط أجواء روحانية ورمضانية مميزة ، وفي حضور كوكبة من علماء والدعاة.







