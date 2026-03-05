قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
35 رحلة عمرة.. سكرتير بني سويف يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة أهل القرآن

بني سويف : محمد عبدالحليم

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز  محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ،في حضور فعاليات الحفل الختامي لتوزيع جوائز مسابقة "أهل القرآن الكريم" والتي نظمتها المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بحضور : المهندس محمد الشنراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والأحزاب والجمعيات الأهلية وأكثر من 10 آلاف مواطن . 

قدم الاحتفالية الإعلامي تامر أمين ، وذلك  بحضور: الداعية الدكتور خالد الجندي ، الدكتور سالم عبد الجليل ،  الدكتور رمضان عبد الرازق ، والتي أعقبها حفل إفطار جماعي  كبير 
وفي كلمته نقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز واعتزازه البالغ بهذا الحدث المبارك، الذي يجسد اهتمام الدولة والمجتمع معًا ببناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا، يقوم على ترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وتعميق الوعي، وصناعة جيلٍ قادرٍ على حمل الأمانة وصون الهوية.
وتابع السكرتير العام المساعد قائلا : إن الاحتفاء بحفظة كتاب الله ليس مجرد احتفالية، بل رسالة واضحة بأننا نؤمن بأن معركة الوعي هي الأساس، وأن بناء العقول والقلوب الركيزة الأولى لأي نهضة حقيقية، فالقرآن الكريم لم يكن يومًا كتاب عبادة فحسب، بل كان مشروع حضارة،ومنهج إصلاح، ودستور أخلاق، به قامت أمة، وبه سادت حضارة، منوها عن أهمية هذه المسابقات القرآنية التي تُعلي قيمة الاجتهاد، وتغرس روح التنافس الشريف، وتمنح أبناءنا الثقة في أنفسهم، وتفتح أمامهم آفاق التميز، فحين يحفظ أبناؤنا كتاب الله، فإنهم يتسلحون بأعظم زاد، ويتحصنون بأقوى حصن، ويتزودون بقيم الصدق والأمانة والانضباط والرحمة.
 

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الحفظة من الفائزين والفائزات المشاركين في المسابقة ، حيث تنوعت جوائز المسابقة والتي ضمت “35”  رحلة عمرة للفائزين في مستوى الأول " حفظ كتاب الله كاملاً" ، بجانب جوائز مالية كبري في مستويات نصف وربع القرآن الكريم ، وذلك وسط أجواء  روحانية ورمضانية مميزة ، وفي حضور كوكبة من علماء والدعاة.


 


 

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي 19 بـ صيدلة الأزهر

هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ملتقى الجامع الأزهر: الاحتكار عدوان على مقاصد الشريعة ومفسدة لبركة المال

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

