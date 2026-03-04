قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر الوجهة الآمنة.. نواب: الإبقاء على إرشادات السفر إلى القاهرة يحمل دلالات قوية وسط إقليم مشتعل
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا مع مسؤول هيئة الطرق بالمحافظة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري بنطاق محافظة بني سويف، والوقوف على نسب الإنجاز، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واستعرض اللقاء مستجدات استكمال طريق ديمو/بني سويف، حيث تم تكليف شركة النيل العامة للطرق والكباري بأعمال الرصف، إلى جانب الإعداد لتنفيذ البلاطات الخرسانية، نظرًا لأهمية الطريق كمدخل رئيسي للمحافظة ودوره في تيسير الحركة المرورية وخدمة المناطق المحيطة.

كما تابع المحافظ موقف كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية، المنفذ في إطار بروتوكول تعاون مع الهيئة، حيث تم الانتهاء من القواعد المسلحة وأعمال العزل وبعض الحواجز، بالتوازي مع الحدادة والدهانات، والبدء في الجسات والتصميمات تمهيدًا لتنفيذ الخوازيق، مع دعم المشروع بمصاعد لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

وناقش الاجتماع استكمال المرحلة الثانية من كوبري الميمون أعلى طريق بني سويف/العياط الزراعي، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100% بطول 860 مترًا وعرض 4 أمتار، وتنفيذ طريق خدمة بطول 900 متر وفتحهما أمام الحركة، ما أسهم في تخفيف التكدسات المرورية عند مدخل القرية ومزلقان السكك الحديدية.

أما المرحلة الثانية باتجاه العياط/بني سويف، فقد تم الانتهاء من تنفيذ الأساسات، وجارٍ تنفيذ الأعمال العلوية، مع التشديد على الشركة المنفذة بسرعة الإنجاز وفق البرنامج الزمني.

كما تم استعراض موقف إنشاء كوبري أعلى مزلقان الواسطي/الفيوم على الطريق الزراعي، والذي يُنفذ على مرحلتين دون تعطيل الحركة، حيث تم الانتهاء من معظم أعمال المرحلة الأولى باتجاه العياط/بني سويف، وجارٍ استكمال الجزء العلوي تمهيدًا لافتتاحه، يعقبه تنفيذ المرحلة الثانية فور إزالة المعوقات.

وتناول الاجتماع متابعة مشروعات الطرق بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية، بما يدعم تحسين الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

