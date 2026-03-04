محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا مع مسؤول هيئة الطرق بالمحافظة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري بنطاق محافظة بني سويف، والوقوف على نسب الإنجاز، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واستعرض اللقاء مستجدات استكمال طريق ديمو/بني سويف، حيث تم تكليف شركة النيل العامة للطرق والكباري بأعمال الرصف، إلى جانب الإعداد لتنفيذ البلاطات الخرسانية، نظرًا لأهمية الطريق كمدخل رئيسي للمحافظة ودوره في تيسير الحركة المرورية وخدمة المناطق المحيطة.

كما تابع المحافظ موقف كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية، المنفذ في إطار بروتوكول تعاون مع الهيئة، حيث تم الانتهاء من القواعد المسلحة وأعمال العزل وبعض الحواجز، بالتوازي مع الحدادة والدهانات، والبدء في الجسات والتصميمات تمهيدًا لتنفيذ الخوازيق، مع دعم المشروع بمصاعد لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

وناقش الاجتماع استكمال المرحلة الثانية من كوبري الميمون أعلى طريق بني سويف/العياط الزراعي، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100% بطول 860 مترًا وعرض 4 أمتار، وتنفيذ طريق خدمة بطول 900 متر وفتحهما أمام الحركة، ما أسهم في تخفيف التكدسات المرورية عند مدخل القرية ومزلقان السكك الحديدية.

أما المرحلة الثانية باتجاه العياط/بني سويف، فقد تم الانتهاء من تنفيذ الأساسات، وجارٍ تنفيذ الأعمال العلوية، مع التشديد على الشركة المنفذة بسرعة الإنجاز وفق البرنامج الزمني.

كما تم استعراض موقف إنشاء كوبري أعلى مزلقان الواسطي/الفيوم على الطريق الزراعي، والذي يُنفذ على مرحلتين دون تعطيل الحركة، حيث تم الانتهاء من معظم أعمال المرحلة الأولى باتجاه العياط/بني سويف، وجارٍ استكمال الجزء العلوي تمهيدًا لافتتاحه، يعقبه تنفيذ المرحلة الثانية فور إزالة المعوقات.

وتناول الاجتماع متابعة مشروعات الطرق بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية، بما يدعم تحسين الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.